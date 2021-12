María José Campanario se pronuncia por primera vez tras darse a conocer su embarazo

Quién nos iba a decir que el mes de diciembre iba a comenzar con un inesperadísimo embarazo. En medio del famoso puente, María José Campanario y Jesulín de Ubrique se hicieron eco de una sorprendente noticia que no pasaría desapercibida: ambos estaban esperando a su tercer hijo en común, el cuarto del diestro. Como no podía ser de otra manera, el anuncio de Hola pasó a formar parte de todas las parrillas televisivas, siendo en Ya son las ocho donde la odontóloga decidió pronunciarse sobre la exclusiva.

El paparazzi Aurelio Manzano consiguió que el matrimonio parara el coche a las puertas de su casa para explicarle más detenidamente cómo habían sido estos últimos días: “Hacía unos días que mucha gente ya lo iba sabiendo”, motivo por el que la revista que dio la exclusiva “la llamó, y como tienen una buena relación, lo confirmó”. Además, el periodista aseguró que Campanario “se enteró hace dos semanas, pero antes ya lo sospechaba por los síntomas. En ese momento, se entera toda la familia, ellos se lo comunican”.

Fue unos momentos más tarde cuando, a través de una llamada, todo el elenco del programa se puso en contacto con María José para darle la enhorabuena. Entre ellos Sonsóles Ónega, a quien la embarazada dedicó unas palabras directas: “He recibido tu mensaje, pero espero que comprendáis que tengo el teléfono petado”. “He cogido el teléfono ahora, pero no me sigáis llamando, porque es imposible atender a todo el mundo”. Y es que aunque agradeció todo el cariño y el apoyo recibido en esta nueva etapa, la catalana desveló que se sentía “un poco desbordada”: “Para nosotros es una bendición. Lo único que queremos es tener un poco de tranquilidad para poder llevarlo lo mejor posible, y sea lo que sea, que venga bien”, declaraba.

Mientras la presentadora del espacio televisivo aseguraba que el transcurso del embarazo sería “respetado” por todos los allí presentes, la esposa de Jesulín continuó desvelando más detalles: “Me ha pillado en un momento en el que mi marido no tiene que viajar tanto para ir a torear, así que voy a estar bastante más acompañada”, confesaba, esperando vivir la experiencia en esta ocasión “de una forma totalmente diferente”.

En cuanto al papel de Jesulín como padre, la madre de Juls Janeiro lo tiene claro: “Me ayudará muchísimo, pero cambiar un pañal, nunca. Esos son míos, ya os lo digo yo”, bromeaba entre risas, confesando también que cuando el bebé llorara por las noches sería el torero quien se encargara de darle tranquilidad. Con tono de ilusión, María José reveló que a su marido: “se le llenaron los ojos de lágrimas” al conocer el embarazo, aunque prefería mantenerlo en la más absoluta hermeticidad. Pero aunque el ex de Belén Esteban no haya sido muy cercano con los medios de comunicación en los últimos años, la ocasión lo merecía y se mostró más abierto que nunca al reconocer que prefería que naciera un varón: “Ya tengo dos niñas, pues me gustaría tener dos niños”.