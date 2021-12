Jesulín de Ubrique y María José Campanario se convertirán en padres de su tercer hijo en los próximos meses. Una noticia que han confirmado ellos mismos en una entrevista con la revista ¡Hola! A pocos meses de dar por finalizado este atípico año marcado por el coronavirus, el matrimonio verá aumentada la familia. Otra de las protagonistas indirectas de este acontecimiento es Belén Esteban, quien tiene una hija en común con el torero. Este martes los medios de comunicación han aguardado la llegada de la de Paracuellos para poder conocer su opinión sobre este suceso que ha marcado la jornada de este 7 de diciembre.

“Ahora os atiendo”, ha dicho en un primer momento antes de bajar del vehículo. “Enhorabuena a la familia, lo primero”, ha añadido seguidamente la colaboradora. “Es lo único que tengo que decir”, ha hecho hincapié. Belén no ha querido confesar si ya sabía con anterioridad que la odontóloga se encontraba en estado de buena esperanza. Discreta con las declaraciones, la empresaria tan solo se ha limitado ha felicitar por la llegada del bebé, que por el momento no se sabe si será niño o niña. “Cuando llega un bebé es una alegría y no voy a decir nada más”, ha sentenciado.

María José Campanario no puede estar más feliz con la llegada de este nuevo miembro a su familia, aunque todavía tendrá que esperar a que llegue el verano, fecha en la que dará a luz si todo sale según lo previsto, ya que cumpliría los 9 meses de gestación. «Cumplo tres meses estos días, y nos han dicho que todo va bien, por eso ya puedo decirlo. Ya me han hecho las primeras ecografías y estamos tranquilos», ha comentado a la citada revista. Además, ha revelado que esta nueva bendición ha llegado de manera inesperada. «Sí, sí… totalmente inesperado pero una bendición. Yo llevaba tiempo muy sensible. Muy sensible a los olores, pero, claro, no me lo podía imaginar… Cuando ya iban pasando los días empecé a sospecharlo pero aún dejé pasar unos días para hacerme la prueba. Casi me caigo al suelo cuando vi el positivo», ha explicado.

Por su parte, Jesulín de Ubrique también ha mostrado su emoción. «A ver, que uno sabe lo que hace y lo que puede pasar, pero, sí, ha sido una gran y maravillosa sorpresa. Quien me iba a decir a mí que iba a volver a ser padre con mi Andrea de 22; mi Julia de 18, y mi chico de 14… y yo con 48 que cumplo el próximo 9 de enero. Ozú para eso no te prepara nadie…», ha revelado.

Pese a que el matrimonio ha recibido esta gran noticia con los brazos abiertos atraviesan un momento delicado con su hija, Julia Janeiro, quien denunción a su expareja por agresión. No han querido revelar muchos detalle del proceso porque se encuentra judicializado, pero han declarado que es «un momento complicado por el tema de julia… yo cuando me quedé embarazada todo estaba bien», ha dado a conocer la odontóloga.

Jesulín de Ubrique reaparece tras saber que se covertirá en padre de nuevo

Jesulín de Ubrique ha sido visto saliendo de su domicilio y pese a que no se ha parado a atender a la prensa su cara lo ha dicho todo. El torero ha sonreído al ser preguntado por el embarazo de María José Campanario. Además, ha hecho un gesto con el pulgar hacia arriba con el que ha confirmado que todo está bien.