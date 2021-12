Una vez más, Kiko Rivera hace que sus declaraciones causen controversia en los platós de televisión. Fue durante el último programa de Planeta Calleja cuando el DJ se convirtió en el entrevistado por Jesús Calleja en un viaje a Nepal cargado de aventuras, y también de confesiones. El hijo de Isabel Pantoja desveló que había sufrido una recaída en las drogas por su conflicto con la tonadillera. Unas palabras que no han gustado nada a Belén Esteban, y así lo ha manifestado esta misma tarde en el plató de Sálvame.

Aprovechando su presencia en el programa de las tardes de Telecinco, la colaboradora ha querido lanzar un mensaje de apoyo a la intérprete de Marinero de luces: “¿Habéis tenido alguna vez un hijo drogadicto? Aquí, por narices hay que echarle la culpa a Isabel Pantoja de que su hijo esté en la droga. ¿También es culpa de la Pantoja?”, preguntaba visiblemente molesta. Haciendo alusión a su propia experiencia, la princesa del pueblo aseguraba que el único culpable de la adicción es quien la padece: “Los que hemos estado en la droga es porque nos ha dado la gana. […] Cada familia lo gestiona como sabe, hay padres que no lo quieren aceptar. El que quiere salir, aunque cuesta mucho, sale. El que quiere, y otros que no quieren acaban donde acaban desgraciadamente”, explicaba contundente.

El alegato de la de Paracuellos en beneficio a la cantante no ha quedado ahí, y ha criticado los reproches de Kiko a su madre por no haber estado cuando más lo ha necesitado: “Cuando dice que su madre se iba a América, ¿a qué se iba a América? A que no os faltara de nada en vuestra casa, y no faltaba. […] Isabel habrá tenido la culpa de muchas cosas en muchas ocasiones, pero que le digas eso a una madre o a un padre me parece que es lo más desgarrador”, señalaba la ex de Jesulín. “Los padres no tenemos la culpa de como salimos los hijos, porque hay padres que a lo mejor tienen cuatro hijos y cada uno es de una manera diferente. Somos ya mayorcitos para aceptar lo mal que lo hemos hecho en algunas ocasiones de la vida, pero los padres no tienen culpa de todo lo que hemos hecho en la vida. Kiko salía y lo decía: De fiesta de viernes a viernes. Decir que tu problema de drogas es por tu madre, ¿a dónde vamos a llegar?”, insistía mirando fijamente a las cámaras del programa que dirigía Nuria Marín.

La respuesta tajante de Belén ha provocado la reacción inmediata de su compañero, Kiko Matamoros, que también ha querido dar su punto de vista en Sálvame poniéndose en la piel del marido de Irene Rosales: “Yo sé de lo que hablo, hay circunstancias en la vida que te condicionan, está el entorno, de tu carga genética, de los inputs que recibes en la vida…”. Una posición que ha provocado que ambos compañeros de programa se enzarcen en una pelea.