Después de la tormenta siempre llega la calma, y si no que se lo digan a Jesulín de Ubrique. Se podría decir que el torero “no ganaba para disgustos” tras los últimos encontronazos protagonizados por su hija y su ex. Julia Janeiro y Brayan Mejía tuvieron una fuerte discusión a las afueras de una conocida discoteca de Madrid que acabó con un parte médico y una denuncia. Unos hechos que rompieron la calma temporal en la que parecían vivir Jesulín y su esposa, María José Campanario.

Pero no hay mal que dure cien años, y este mismo fin de semana ha tenido lugar un evento en el que Jesulín ha podido disfrutar, y mucho. Sevilla acogía el trigésimo aniversario del Salón Internacional del Caballo, una jornada en la que estos animales fueron pieza clave y donde se quiso premiar a grandes rostros que los aman, como Elsa Pataky, Jesulín de Ubrique, María Jiménez y Nieves Herrero. Todos ellos recibieron su respectivo galardón momentos previos al comienzo de la exhibición, en reconocimiento a su trayectoria y a su dedicación por los caballos. Después, los cuatro posaron orgullosos con sus trofeos en el photocall, como ya es costumbre.

El espectáculo estaba servido y la esposa de Chris Hemsworth ejerció de perfecta maestra de ceremonias demostrando su gran habilidad como amazona. Bajo la atenta mirada de sus tres hijos, Pataky pudo disfrutar de una agradable exhibición a lomos de su caballo junto a otros cuatro jinetes. Un show que no pasó desapercibido para el propio Jesulín de Ubrique, que se unió a la ovación del resto del público ante la clase magistral que había ofrecido la actriz en su llegada a España.

Durante el transcurso del resto del evento, Pataky y Jesulín permanecieron sentados casi al lado en la fila 0, donde les acompañaban grandes profesionales del mundo del caballo. Una vez finalizado el SICAB, Jesulín no dudó en acudir a la tradicional cena. Un momento en el que el diestro dejó de lado la seriedad para mostrarse muy agradable con todos aquellos que se acercaban a él a pedirle una foto para el recuerdo.

En una conversación de lo más informal con la prensa y con su grupo de amigos cazadores, Jesulín aprovechó para dar algunos detalles sobre su vida personal, confirmando que de momento no tiene pensado volver a los ruedos. También ha asegurado que la pandemia había acarreado grandes problemas dentro del mundo del toro. Una pasión que no quiere que acabe y por ello su implicación es máxima, habiendo regalado a muchos aprendices algunos de ellos e intercambiado otros con pilotos de GP de lo más conocidos, como Álex Crivillé y Sete Gibernau. Aunque no ha comentado nada al respecto de Julia, sí lo ha hecho de su hijo, explicando que le gusta mucho más el fútbol que los toros, pese a que ya ha probado a dar unos pases con una vaquilla para confirmar que ese hobbie “no es lo suyo”. No obstante, sí que le gusta recortar a los astados, aunque como aficionado.