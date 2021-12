Julia Janeiro rompe con su novio Álex Balboa en medio del revuelo por el embarazo de su madre

El clan Janeiro ha despertado con un doble bombazo informativo que ha paralizado la actualidad de la prensa rosa en menos de 24 horas. Si nada más arrancar la mañana amanecíamos con la exclusiva de la revista ¡HOLA!, en la que se anunciaba el embarazo sorpresa de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, solo unas horas después llegaba otra inesperada noticia relacionada con uno de los miembros más polémicos de la familia en las últimas semanas. En esta ocasión la protagonista de los hechos ha sido Julia Janeiro, la hija mayor del torero y la odontóloga y no precisamente para bien. Al parecer, y según se ha informado en la mesa de corazón de El programa de Ana Rosa, Álex Balboa ha roto su relación con Julia, tras solo dos meses de intenso romance.

Según informaba la periodista del espacio matinal, Adriana Dorronsoro, el futbolista tomaba la decisión por “actitudes de Julia con otros chicos” que no terminaban de ser de su agrado. Además de que Balboa consideraba que “merecía más atención de su pareja”, el detonante de la separación no ha sido otro que el hecho de que ella “coqueteaba con otros y eso no le gustaba nada”.

Aunque ninguno de los protagonistas de la ruptura se ha manifestado al respecto de estas informaciones, lo cierto es que la hija mayor de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha borrado todas las imágenes y vídeos junto a Álex en sus redes sociales, dejando sin rastro sus perfiles de la efímera relación con el deportista, aunque por el momento ambos se siguen en sus diferentes cuentas de los Social Media.

La breve historia de amor entre la joven y Balboa comenzó al tiempo que se conocía la ruptura de Julia con su anterior pareja, el también jugador de fútbol Brayan Mejía con el que, a día de hoy, sigue inmersa en una dura guerra judicial por la demanda de acoso, amenazas y agresión que interpuso contra él después de vivir, el pasado 31 de noviembre, un fuerte altercado en la puerta de una discoteca de Madrid. Tras la denuncia , el juez dictaminaba una orden de alejamiento sobre Mejía a la espera de la vista judicial en la que se decidirá si el joven es culpable de este delito y a partir de ese momento, Julia pasaba a situarse en el centro de atención de los medios de comunicación más allá de la ya popularidad adquirida al cumplir la mayoría de edad.

A día de hoy, Julia sigue haciendo sus pinitos como influencer y su número de admiradores y followers siguen creciendo por días. Estas novedades en su vida serán, sin duda, un nuevo reclamo para la joven, aunque esta por verse si lo será para bien, ya que, por desgracia, los acontecimientos en la vida de Julia no están siendo, más allá del nuevo hermano que está en camino, todo lo positivos que se espera de una celebridad 2.0 en el mundo de la moda (su gran sueño profesional para el futuro).