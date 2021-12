Con el sábado a la vuelta de la esquina, desde el Deluxe daban una noticia bomba que no estaría exenta de polémica. Los padres de Mario Biondo, Giuseppe Biondo y Santina D’Alessandro, se convertirían en los invitados del próximo programa con el objetivo de mostrar todas las pruebas que habían recopilado durante los últimos años para demostrar que su hijo fue asesinado. Y es que aunque la justicia española determinó que era un suicidio para posteriormente cerrar el caso, no ocurrió lo mismo en Italia, donde sigue abierta la investigación para saber qué sucedió exactamente aquel 30 de mayo de 2013 en el que el marido de Raquel Sánchez Silva apareció muerto.

El programa arrancaba con Santina y Giuseppe sentados en plató y María Patiño como maestra de ceremonias. Por su parte, la presentadora se interesó por cómo habían afrontado ambos padres los últimos días de revuelo mediático. Una cuestión que la madre de Mario Biondo abordó agradeciendo la oportunidad: “Es importante porque por fin después de ocho años, en España se afronta el caso de la muerte de mi hijo. […] Ahora tenemos esta oportunidad porque hay muchaspersonas que ya conocen nuestra versión y nosotros tenemos la prueba de que a nuestro hijo lo mataron. […] Mi hijo no se suicidó, fue estrangulado”, contestaba contundente. Entre tanto, el padre aseguraba que habían matado a su hijo aunque desconoce quién pudo hacerlo: “Hemos aportado pruebas distintas al suicidio por su postura y las marcas del cuello. […] Si se hubiera investigado desde el principio se sabría algo más”.

Raquel Sánchez Silva, la gran “decepción” de la familia

La relación entre la que fuera esposa de Mario Biondo y sus suegros a día de hoy es inexistente. A raíz de la muerte del italiano, la periodista tuvo ciertos comportamientos que no convencieron a su familia política: “Sentimos una profunda desilusión. Nosotros como familia no pretendíamos que llevara el luto por siempre porque ese dolor es nuestro. Pero nos dejó atónitos y nos dolió que se fuera a Formentera una semana después del funeral y publicara imágenes sonriendo con los amigos”, confesaba Santina. Giuseppe también ha querido poner especial atención en la actitud de la que fuera su nuera: “Raquel seguramente oculta algo. Si las cosas estuvieran claras desde el principio, no estaríamos aquí. Si se ha abierto un expediente por algo será”, concluía.

En su batalla para esclarecer la muerte de su hijo, Santina D’Alessandro investigó cuáles habían sido los movimientos del joven momentos previos a su fallecimiento: “Mario descubrió algo que no debía saber. Estaba haciendo búsquedas con respecto a la vida de Raquel”, expresaba, asintiendo cuando Patiño le preguntaba si Mario tenía sospechas sobre una posible infidelidad por parte de la presentadora: “Siempre ha tratado de protegerla, pero lo descubrimos después de su muerte a raíz del informe informático. Buscaba algo que tenía que ver con el pasado de Raquel, alrededor de 2012”, apuntó.

La madre del fallecido también ha contado cuándo tuvo lugar el momento en el que empezó a desconfiar del amor de Raquel Sánchez Silva hacia su hijo: “Me habló mal de él. Me dijo que era una mala persona, que lo conoció en Honduras y era drogadicto. […] Había muchas contradicciones en lo que nos contaba Raquel. ¿Esta mujer de verdad quería a mi hijo? Cuando alguien se muere recuerdas las cosas bonitas, no lo malo, pero ella solo recuerda lo feo. ¿Entonces por qué te casaste con él?», revelaba, recordando además que en 2012 la periodista dijo que Mario era «la mejor persona del planeta» y al año siguiente cambió su percepción rotundamente.

Fue en el programa Todo es verdad donde el padre de Biondo aseguró que la muerte de su hijo “no fue un suicidio y mucho menos un accidente”. Un testimonio que corroboró su esposa al compartir una imagen con el cuerpo del joven colgado de una estantería con una pasmina y “las piernas estiradas y los pies hacia dentro”, dejando entrever que no se cree la versión de la Justicia y que ningún miembro de la familia “tendrá paz” hasta que se conozca la verdad sobre aquella trágica noche. Y es que pese a que el asunto ya era cosa del pasado, la familia ha conseguido que la Fiscalía italiana de Palermo reabra el caso y que su propio testimonio pueda ser escuchado en todos los rincones del planeta por medio del programa de Telecinco.