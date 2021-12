El caso de la muerte de Mario Biondo sigue estando en el punto de mira 8 años después de aquel trágico día en el que el que fuera marido de Raquel Sánchez Silva perdía la vida. Pese a que la justicia española determinó que era un “presumiblemente a causa de un suicidio” y a los 47 días cerro el caso, no ocurrió lo mismo en Italia, su país natal. En la actualidad sigue abierta la investigación para saber exactamente lo que sucedió aquel 30 de mayo de 2013, ya que la familia del cámara encuentra contradicciones tanto en las 3 autopsias realizadas como en las pruebas que determinan el motivo por el que murió: el suicidio.

El cuerpo de Mario Biondo apareció colgado de una estantería con una pasmina “con las piernas estiradas y lo pies hacia adentro”, tal y como ha explicado su madre, Santina Biondo. De hecho, fue ella misma la que compartió unas imágenes del cadáver de su hijo porque no se cree la versión que la ha dado la Justicia sobre el fallecimiento del joven. Ni ella ni su familia “descansarán” hasta dar con lo que realmente pasó aquella trágica noche.

Esta misma semana, Santina concedía una entrevista, la primera en nuestro país a un medio televisivo. Lo hizo para el programa presentado por Risto Mejide, Todo es verdad. En su intervención quiso dejar claro que no tiene nada en contra de Raquel Sánchez Silva con quien no se habla desde la muerte de Mario. Actitud que reprocha la progenitora del cámara. “No entiendo por qué no ha estado al lado de la familia en estos complicados momentos y por qué se ha negado a reabrir el caso del de un día fue su marido”, expresaba. Además, reveló que recibió una carta vía mail “muy dura” por parte de la presentadora y, desde entonces no ha habido ningún tipo de acercamiento.

Fue en la entrevista donde Santina explicó cómo se enteró de la muerte de su hijo. “Nos eneramos por Raquel porque nos llamó por teléfono. Nosotros estabamos conduciioendo por la carretera. ‘Santina, Santina, ha muerto, ha muerto’. ¿Pero quién ha muerto? ‘Mario se ha muerto, Mario’. Fue una noticia terrible porque de una manera tan dura nos enteramos de esta noticia. Entonces en ese momento pensamos que había ocurrido un incidente con la moto, pero ella me decía: ‘Mario se ahogó, se ha ahorcado’. Yo no entendía la palabra en español. Os podéis imaginar lo que sucedió cunado íbamos en el coche, fue terrible. Recordarlo ahora me hace mal», explicaba la madre del cámara.

Las autopsias

La primera utotpsia se practica cunado Mario Biondo muere aquel 30 de mayo de 2013 en el Instituto Anatómico Forense de Madrid. En diciembre de ese mismo año, la Justicia Italiana considera que el caso debe seguir abierto y exhuman el cuerpo de Mario. Sin embargo, la respuesta para la familia sigue siendo la misma: el suicidio. Actualmente, el segundo forense, Paolo Proccacianti está siendo investigado, ya que lo que escribió en el informe no corresponde con la realidad, tal y como contó Santina Biondo en Todo es verdad. «Las muestras que proporciona corresponden a una persona que falleció en 2002. No tiene sentido», dijo.

En 2018 se produce de nuevo una segunda exhumación y, por consiguiente, una tercera autopsia. «Mario se suicidó». Estas palabras y veredicto siguen sin convencer a la familia, que sigue luchando por encontrar «la verdad y las respuestas a todas estas incógnitas».

Pruebas

Santina Biondo ha explicado también, que la noche que murió Mario, no estaba solo y lo ha descubierto gracias a la emprese Emme Team. «La noche que mi hijo murió había dos personas y tengo sus nombres y apellidos, pero no puedo decir por el momento nada más. Se conectaron dos teléfonos móviles diferentes a la casa de Mario», dio a conocer Santina. «Mi hijo no se suicidó porque él era feliz. A él lo mataron, lo asesinaron», sentenció su progenitora.