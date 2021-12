Han pasado más de 8 años desde la muerte de Mario Biondo, el que fuera marido de Raquel Sánchez Silva por aquel entones. El 30 de mayo de 2013 el cámara aparecía muerto en el domicilio que compartía con la presentadora y desde entonces su pérdida ha supuesto un verdadero infierno para su familia que a día de hoy sigue reuniendo pruebas para determinar cuál fue la verdadera causa de su muerte, ya que los informes forenses que se han realizado a lo largo de estos años determinan que fue «presumiblemente a causa de un suicidio».

Por primera vez, Santina, madre de Mario Biondo ha concedido una entrevista en directo para el programa Todo es verdad emitido en la noche del miércoles en Cuatro. Actualmente, el caso en rodea la muerte de su hijo está cerrado en nuestro país, pero abierto en Italia, ya que se han reunido más pruebas para determinar lo que sucedió aquel fatídico día en el que el cámara perdió la vida. Nada más empezar el programa, Santina ha querido dejar claro que en ningún momento culpa a Raquel Sánchez Silva de lo ocurrido, solo que no entiende «por qué no ha estado al lado de la familia en estos complicados momentos y por qué se ha negado a reabrir el caso del de un día fue su marido».

En 2013 cuando Mario Biondo murió, la justicia española cerró el caso a los 47 días, sin embargo, la justicia italiana sigue pendiente del trágico suceso porque ve indicios de que pueda existir otra hipótesis a parte de la del «suicidio».

Sobre cómo se enteró de la pérdida de su hijo, Santina, ha recordado cómo fue con mucho dolor. “Nos eneramos por Raquel porque nos llamó por teléfono. Nosotros estabamos conduciioendo por la carretera. ‘Santina, Santina, ha muerto, ha muerto’. ¿Pero quién ha muerto? ‘Mario se ha muerto, Mario’. Fue una noticia terrible porque de una manera tan dura nos enteramos de esta noticia. Entonces en ese momento pensamos que había ocurrido un incidente con la moto, pero ella me decía: ‘Mario se ahogó, se ha ahorcado’. Yo no entendía la palabra en español. Os podéis imaginar lo que sucedió cunado íbamos en el coche, fue terrible. Recordarlo ahora me hace mal», ha explicado la madre del cámara.

“No se nos ocurrió pensar en el suicidio. Ni si quiera en ese momento pensamos en el suicidio. Sabíamos que Mario había quedado con manuela y Raquel tenia que estar en Plasencia. Entonces pensé que no habían visto el coche en el garaje y pensaban que no había nadie en casa y por eso se me ocurrió que entraron para robar y le mataron», ha añadido.

Tanto Santina como su marido, sus hijos y el resto de su familia, sostienen que la muerte de Mario Biondo no fue por un suicidio. «Mi hijo no se suicidó a mi hijo lo mataron», ha asegurado Santina en el citado formato. Además, ha contado que el primer forense que practicó la autopsia de Mario se contradijo en las palabras que expresó ante el juez, ya que en la cita judicial contó que el cuerpo de Mario se encontraba «con las piernas flexionadas». Sin embargo, las fotografías del cuerpo dicen lo contrario, ya que las tenía «sin flexionar».

Es por eso por lo que la familia Biondo presenta a la Fiscalía italiana una serie de pruebas y documentos para poder exclarecer los hechos. En diciembre de 2013 el cuerpo de Mario fue exhumado para poder ser analizado en busca de nuevos indicios con los que se pudiera concrertar la causa de su fallecimiento. Todo sigue apuntando a un «suicidio». En 2018 se vuelve a exhumar el cádaver. La respuesta es la misma para los allegados.

En relación a las autopsias, el segundo forense italiano, Paolo Proccacianti, está siendo investigado en la actualidad, ya que lo que puso en el informe no corresponde con la realidad, tal y como ha contado Santina esta noche en el formato presentado por Risto Mejide. «Las muestras que proporciona corresponden a una persona que falleció en 2002. No tiene sentido», ha dicho la invitada. El programa ha intentado ponerse en contacto con Proccacianti, aunque no ha querido revelar detalles sobre el motivo por el que tiene a la fiscalía tras sus pasos. «No he concedido ninguna entrevista ni lo voy a hacer», ha sentenciado tajante.

Por otro lado, ha salido a la luz gracias a la empresa Emme Team que la noche en la que Mario Biondo falleció había dos personas en su casa con él. «No puedo hablar de esto mucho porque está en manos de la justicia. Yo sé los nombres y apellidos de las personas que estaban con mi hijo porque se han encontrado las direcciones IP de dos teléfonos móviles que se conectaron a la wifi de la casa de Mario aquella noche», ha revelado Santina, sosteniendo así su teoría de que su hijo «no se suicidó porque él era feliz. A él lo mataron, lo asesinaron».