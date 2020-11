" Yo no he escrito Raquel es una asesina ni nada parecido. Solo hemos dicho que está probado Raquel ha mentido. Hemos dicho que mintió en su testimonio, que ha mentido frente al juez durante la primera y la segunda rogatoria. En realidad, en la segunda rogatoria solo se limitó a decir ‘no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo’, pero eso es mentira, como mintió a la policía española. Ella le ha dado dos versiones diferentes a la policía española. Primero en mayo declaró que Mario sufría una fuerte depresión y que le había manifestado en varias ocasiones la voluntad de suicidarse. En junio cambió su testimonio y dijo que eran felices, que estaban pensando incluso en tener familia y todo ha sido un accidente y luego ha ido diciendo que Mario había muerto practicando un juego sexual, y esa palabra no está ni en la diligencia en España ni en la diligencia italiana. Entonces, ¿por qué se ha inventado esta historia"