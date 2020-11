Santina Biondo contra Raquel Sánchez Silva: «su comportamiento es el de una persona que no quiere saber la verdad»

Siete años y medio y tres autopsias después, la muerte de Mario Biondo continúa dando que hablar. Hasta ahora prácticamente todas las noticias que hacían referencia al que fuera marido de Raquel Sánchez Silva tenían que ver con los movimientos desesperados de Pippo y Santina, los padres del fallecido. Sin embargo en los últimos días ha sido la española quien ha movido ficha a fin de parar lo que para ella es una campaña de odio, amenazas e injurias contra ella.

Tal y como adelantaba Vanitatis esta semana, Raquel Sánchez Silva ha interpuesto una demanda contra quienes fueran sus suegros y su cuñada, y también contra la división italiana del grupo Mediaset, denunciando que «se está viendo sometida a una auténtica campaña de acoso por personas que, por increíble que parezca, la acusan de ocultar información relevante sobre este hecho [la muerte de Biondo], cuando no de ser la responsable directa».

Tras esta noticia, LOOK ha podido conocer en exclusiva la opinión de Santina Biondo quien, lejos de estar preocupada por el movimiento de su exnuera, continúa expectante ante la posibilidad de desarchivar el caso de la muerte de su hijo después de haber aportado hace poco más de un mes una batería de pruebas nuevas. A pesar de la denuncia que pesa contra ellos, la madre del que fuera cámara de ‘MasterChef’ no pierde de vista su único objetivo: que se haga justicia con la muerte de su hijo.

«Creemos que esta denuncia no tiene fundamento y se volverá contra Raquel. A nosotros no nos preocupa esta denuncia porque se basa en opiniones. A nosotros nos preocupan los hechos. Si ella denunciara por algún hecho que fuera cierto nos preocuparía, pero no es el caso.» comienza Santina. «Estamos tranquilos y nos encontramos esperando la verdad. En el momento en el que se sepa la verdad por parte de la justicia todo será diferente y no habrá injurias (…) Yo no he escrito Raquel es una asesina ni nada parecido. Solo hemos dicho que está probado Raquel ha mentido. Hemos dicho que mintió en su testimonio, que ha mentido frente al juez durante la primera y la segunda rogatoria. En realidad, en la segunda rogatoria solo se limitó a decir ‘no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo’, pero eso es mentira, como mintió a la policía española. Ella le ha dado dos versiones diferentes a la policía española. Primero en mayo declaró que Mario sufría una fuerte depresión y que le había manifestado en varias ocasiones la voluntad de suicidarse. En junio cambió su testimonio y dijo que eran felices, que estaban pensando incluso en tener familia y todo ha sido un accidente y luego ha ido diciendo que Mario había muerto practicando un juego sexual, y esa palabra no está ni en la diligencia en España ni en la diligencia italiana. Entonces, ¿por qué se ha inventado esta historia?»

El enfado de la familia del fallecido con su viuda es mayúsculo y así lo confirma la madre de Mario al ser preguntada. «Sí, estoy enfadada con ella claro que sí. Ella ha ido a por nosotros solo porque decimos que ella está mintiendo. Porque no nos creemos todo lo que ha dicho. Insisto, ella ha dado tres versiones».

Además del enfado, la incomprensión es la base del sentimiento de los Biondo hacia la española ya que no entienden por qué ella nunca se ha interesado en conocer los detalles que se han ido publicando y que podrían desmontar la hipótesis del suicidio, aunque legalmente en España el caso ya esté archivado como tal. «Qué curioso que Raquel nunca me llamó y me preguntó ‘Santina, he leído esta noticia… ¿qué os ha dicho este criminólogo?’. A ella no le interesa. Después de emitirse el documental de Oscar Tarruella en el que se pone en cuestión el suicidio de mi hijo, por qué no me llamó para preguntarme».

Si la denuncia que Raquel ha interpuesto contra su exfamilia política se admite a trámite podría producirse un cara a cara entre ellos, hecho que para la madre de Biondo serviría para manifestar a la ‘celeb’ española que su única intención es la de hacer justicia para su hijo. Además, Santina asegura que «le diría que creo que ha hecho esto para ensuciar nuestra imagen y la de mi hijo. Que intenta parecer la víctima de la familia de Mario Biondo, pero en todo caso que la verdadera víctima de toda esta historia es mi hijo, que está muerto, también la familia que lo ha perdido y nuestro dolor».