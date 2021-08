Raquel Sánchez Silva está de vacaciones en las Islas Baleares. Pero no son las vacaciones soñadas, todo por un problema de salud que se le ha diagnosticado, y que le va a impedir disfrutar al máximo de estos días de descanso en familia tan merecidos. Ha sido la propia presentadora quien ha contado qué es lo que le pasa. Y lo ha hecho publicando un post en su perfil de Instagram donde ha dejado claro que el problema es serio y que se encuentra en plena recuperación.

El mensaje, ilustrado con dos fotografías suyas buceando comienza así: «Quien me conoce bien sabe que hay muy pocas actividades que me hagan más feliz que bucear. Para mí es una parte esencial de mi vida. Siempre he podido bucear y nunca he tenido problemas médicos que me lo impidieran hasta este verano. Una sinusitis aguda diagnosticada en julio me mantiene lejos de mi azul. Un bloqueo inverso muy doloroso (en un ascenso que se me hizo eterno) me dejó claro que no era ninguna broma».

Y termina con una declaración de objetivos: «Este verano es precioso como todos pero tengo el alma rara porque me falta la profundidad y el silencio que solo encuentro allí. Me han dicho que me cure bien. Llevo semanas recuperándome y espero poder bucear antes de que otro verano se me escape. Si no puede ser, el otoño será un poquito más triste. Mi amor por el mar no tiene límites y sin él soy un poquito menos yo».

La extremeña se define en sus redes sociales como una apasionada del deporte y la aventura, algo que este verano, hasta que esté totalmente recuperada, no podrá llevar a cabo. Aún así no pierde la sonrisa. Solo unos días después de contar este imprevisto de salud, la presentadora de ‘Maestros de la costura’ ha compartido otra imagen que muestra que, a pesar de todo, está aprovechando los días de asueto.

Presumiendo de tipazo, metida en el mar y luciendo un ‘look fashion’ con bañador marrón y gafas de sol blancas, la comunicadora es breve en su mensaje, donde apuesta claramente por el turismo nacional: «No vuelvas a decir que el paraíso está al otro lado del mundo», y finaliza con los ‘hastag’ #formentor #mallorca #incomparablesbaleares

Esta afición al buceo le viene de lejos, es una actividad con la que consigue evadirse y su contacto con el mar siempre ha estado presente en su vida tanto en los peores como en los mejores momentos. Recordemos que dos semanas después de la trágica muerte de su marido, Mario Biondo, Raquel ponía rumbo a Formentera acompañada de su madre.

Tenía ese viaje organizado para celebrar precisamente su primer aniversario de boda y no quiso dejarlo pasar. Fue muy criticada, pero su dolor era palpable y las pocas sonrisas que lució en aquellos momentos tuvieron que ver precisamente con las inmersiones y el cariño que recibió de los compañeros que estuvieron a su lado disfrutando del fondo marino.