Terelu Campos se ha convertido con el paso de los años en uno de los grandes rostros televisivos de nuestro país. Tanto es así que varios formatos cuentan con ella y su experiencia para hablar sobre temas de actualidad, así como de la prensa rosa o programas de entretenimiento. La hija mayor de María Teresa Campos es una de las colaboradoras habituales de El Debate de La isla de las tentaciones. Mientras comenta sobre cómo ve a los concursantes de esta quinta edición, la hermana de Carmen Borrego también se atreve a contar ciertas experiencias que ha tenido ella en el amor o en el sexo.

Sin ir más lejos, este lunes, la madre de Alejandra Rubio, se ha sincerado como nunca. Los asistentes al espacio presentado por Sandra Barneda estaban comentado que es mu duro cuando una persona no se siente deseada por su pareja y, ha sido entonces cuando Terelu Campos se ha mostrado más sincera que nunca en este ámbito sentimental.

“Hay que verse con esa edad -hace referencia a Nico uno de los particpantes de esta entrega- y sentirse no deseado. Me da igual que sea un hombre o una mujer”, comenzaba diciendo Terelu. “Hay que entender que con veinte años, que es la época más eufórica…y no me encuentro deseada y mi pareja no encuentra un momento íntimo para estar conmigo porque o le duele la cabeza o…”, añadía reflexiva. “A cualquier edad si no te sientes deseado…”, matizaba Barneda. “Te agradezco que me corrija -dice a la presentadora-, porque he vivido eso”, terminaba contando la tertuliana.

De esta manera, la colaboradora se sinceraba como nunca sobre este tipo de temas. “Cuando uno no se siente deseado es muy jodido… porque eso te provoca unas inseguridades… Al final todo lo segura que tú te crees te lo desmoronan y te lo tiran al suelo en 30 segundos”, finalizaba.

Terelu Campos, en un buen momento

Terelu Campos ha empezado el 2022 con buen pie. Si bien en 2021 tenía ciertos rifirrafes con su hermana, Carmen Borrego, parece que el distanciamiento ha llegado a su fin. Fue Alejandra Rubio quien reveló en Viva la Vida que su tía y su madre parece que han enterrado el hacha de guerra. «Se hicieron una fotografía y mi madre me la mandó diciendo: ‘Retócamela’ y, se las veía muy sonrientes y muy bien”, dijo la tertuliana. «Yo no puedo decir de lo que han hablado porque no estaba y me dijo que ya me contaría. Acabo de llegar y no sé nada…», añadía.

Por otro lado, Alejandra, también ha tenido un acercamiento con Carmen Borrego y por lo que ha dado a conocer la joven, ambas pondrán de su parte para poder solucionar los temas que tienen pendientes desde hace ya casi un año.