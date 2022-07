Jorge Javier Vázquez supera el coronavirus y regresa a la televisión

Jorge Javier Vázquez ha superado el coronavirus. Estuvo varios días sin aparecer en televisión y, finalmente Mediaset España reveló a través de Twitter que el presentador se había contagiado de dicha dolencia. “Por su positivo en covid, Jorge Javier Vázquez no pudo participar anoche en la segunda edición del Sálvame Mediafest, hoy será sustituido en la gala de Supervivientes por Carlos Sobera y mañana estará al frente del Deluxe María Patiño”, explicaron en una breve misiva. Este miércoles 6 de julio, el autor de La vida iba en serio ha reaparecido en la pequeña pantalla con un óptimo estado de salud.

El presentador ha llegado en la emisión de la edición naranja del espacio, cogiendo así el testigo a Kiko Hernández. En su vuelta, tras casi una semana ausente, ha sido recibido en el plató por un caluroso aplauso. Además, ha presumido de haber perdido unos kilos después de superar la enfermedad. «Me he quedado pincelín, pincelín», ha dicho con ese toque de humor que tanto le caracteriza. «Voy a aprovechar para que me vean cómo se me ha quedado el brazo, ¡pues así todo!», ha bromeado enseñando el bíceps.

Pese a que ya está recuperado, todavía tiene algunos problemas de voz. «Espero que con el paso del tiempo recupere la voz… Madre mía, la voz con lo importante que es para mí, ha aparecido la bruja Úrsula y me la ha quitado, espero que con el paso del tiempo pueda recuperarla», ha indicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

Después de salir a la luz que había dado positivo en Covid, Jorge Javier hizo unas declaraciones en La Razón dando un último parte sobre su estado de salud. “Me encuentro mejor, y el próximo lunes regresaré a la televisión. Ya ha pasado lo peor y me siento con fuerzas para mi vuelta”, indicó al citado medio. “El virus está desapareciendo y estoy bien. Pero he pasado unos días regulares. Aún tengo la voz un poco ‘tomada’, ya me oye, pero mejorando poco a poco Los médicos me dijeron a principios de semana que me tome las cosas con tranquilidad, y que mucho descanso. Y eso es lo que estoy haciendo”, finalizó.

Finalmente, Vázquez se ha recuperado y ha podido retomar su rutina. De hecho, la noche de este miércoles presentará La noche drag en Telecinco, donde algunos colaboradores harán actuaciones y cantarán algunos de los grandes éxitos musicales que marcaron a toda una generación. También estará presente en el plató, Rocío Carrasco imitando el hit Sobreviviré, tema que pertenece a Mónica Naranjo. Un espectáculo en el que tal y como ocurre en Sálvame Mediafest el jurado tendrá que elegir un vencedor.