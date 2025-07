Malú revoluciona las redes con una foto muy polémica: "Tiene la cara de otra"

María Lucía Sánchez Benítez, más conocida como Malú, es una de las cantantes más conocidas del panorama nacional. Procedente de una saga de artistas —ya que su tío, Paco de Lucía y su padre, Pepe, han sido dos grandes referentes del género flamenco—, ha conseguido labrarse su propia carrera y se ha convertido en todo un icono del pop en español. Con esta trayectoria ha conseguido mantener vivo en legado y la herencia familiar. Como no podía ser de otra manera y de la misma forma que atesora numerosos fans, también ha sido el blanco de los haters, que se han revolucionado en las redes sociales tras una publicación que ha compartido la intérprete en la que aparece visiblemente cambiada.

Sin reparar en lo que su instantánea iba a generar, la cantante ha colgado en su perfil público de Instagram un recopilatorio de sus vacaciones en el archipiélago canario, concretamente en la isla de Lanzarote. La portada del carrusel la protagoniza una foto en primer plano de la vocalista con su característica melena y unos grandes pendientes dorados. Un post que no ha tardado en inundarse de reacciones muy diversas de sus seguidores.

«Que rara esta, muy cambiada, se ha hecho algo?», «Me ha costado reconocerla. Que pena esto de borrar quienes somos…», «Que le ha pasado», «Días maravillosos de ácido hialurónico» o «Belleza perdida» han sido algunos de los comentarios que le han enviado los internautas sorprendidos por su notable transformación física. Incluso hay alguno que ha querido darle un toque de humor: «No seáis malos es una alergia a los cacahuetes», le ha escrito junto a un emoji llorando de risa haciendo referencia a que la ha notado ligeramente hinchada.

Los comentarios que ha recibido Malú en su último post. (Foto: Instagram)

Tal ha sido el cambio que han notado los usuarios que no solo se ha quedado en la red. En persona ha habido algún que otro fan que se ha quedado perplejo al verla. Una dependienta de una farmacia a la que acudió en Lanzarote también le ha escrito para reconocer que no supo identificarla cuando la atendió. Pese a eso, ha confesado que no le preguntó en ese momento con el único fin de respetar su descanso y no ha dudado en confirmar que la cantante tuvo un trato muy amable con ella. Fue «muy maja y cercana», ha señalado.

Los halagos que ha recibido

Pero no todo han sido malos comentarios hacia el aparente nuevo aspecto facial de la compositora de exitosos temas como Blanco y negro o Deshazte de mí. Han sido numerosos los personajes conocidos del panorama tanto artístico como social los que han roto una lanza a favor de la mencionada y la han piropeado. «Deja ya de estar guapa y sigue siendo mi hermana pequeña, roneante», le ha escrito cariñoso su compañero de profesión Alejandro Sanz.

Malú en el podcast ‘A solas con…’. (Foto: YouTube)

Por otro lado, la actriz asturiana Paula Echevarría ha destacado su belleza con un: «Que guapaaaa». Eva González, con la que ha coincidido en el talent show musical La Voz en el que la protagonista era coach y González presentadora, no ha querido pasar sin dejarle un mensaje. «Guapa!!!!» ha exclamado la andaluza. «Preciosa», ha sido el adjetivo calificativo que le ha dedicado Pablo Alborán. A estos también se han sumado anónimos, que han tratado de levantar el ánimo de la madrileña con afectuosas palabras. «No se puede ser más guapa», «Te echamos de menos» o «Te amo» han sido algunos que han contrastado con los anteriormente referidos.