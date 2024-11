Malú revela por primera vez sus problemas con la anorexia: "Quité todos los pesos y espejos de mi casa"

Una semana después de que Vicky Martín Berrocal decidiera cancelar el lanzamiento semanal de A solas con…, como consecuencia del paso de la DANA por varios puntos de la Comunidad Valencia, la diseñadora ha regresado con un impactante episodio en el que entrevista a Malú. La cantante ha protagonizado una sincera charla con la onubense que no ha pasado desapercibida para nadie. Y es que, más allá de sus 25 años de carrera sobre los escenarios, se ha sincerado como nunca sobre aspectos, hasta ahora desconocidos, de su vida más personal, como su lucha interna y silenciosa contra la anorexia.

«Empecé a comer menos, de obsesión por la delgadez, por estar delgada, por estar físicamente como tenía que ser, y se me fue bastante de las manos», comenzaba a contar. Todo comenzó cuando tenía una agenda repleta de compromisos que no le dejaban «dar la importancia que requería al problema»: «Inicié un tratamiento que no seguí porque tenía que trabajar. Yo seguía trabajando en mil cosas, no podía centrarme en eso. Lo tapé. Rechacé ingresar en un centro, que en parte podía ser la solución, pero hubiera sido un escándalo mediático», confesaba.

«Es duro el daño que te haces […] Quité todos los espejos y los pesos de mi casa para no ver constantemente mi imagen, cosa que no es fácil porque te ves luego en otro sitio que no es el espejo», proseguía explicando.

La intérprete de Blanco y negro señalaba que cuando grabó el álbum Guerra fría estuvo un mes entero sin poder dormir. «Llamé a un amigo médico y me recomendó un psiquiatra. Fui y le conté que no podía dormir y que había tenido trastornos alimenticios. Entonces me dio una charla muy chula, bastante corta y tonta, en la que me dijo que yo tenía conductas, pero que no era anoréxica. Llegué a mi casa y dije: ‘oye, que no estoy enferma, no me pasa absolutamente nada, se acabó’. Seguí en mi dinámica de no pesarme y hasta hoy», relataba, recalcando que su cuerpo actualmente «le encanta y le da lo mismo».

Malú en el podcast ‘A solas con…’. (Foto: YouTube)

Para terminar, Malú hacía hincapié en que nunca se había atrevido a hablar de este problema delante de las cámaras: «No sabía ni cómo contarlo», concluía. Vicky Martín Berrocal se mostraba asombrada con el testimonio de su invitada y se lanzaba a compartir con el público que ella consideraba que la cantante llegó a «olvidarse de ella misma» porque anteponía su trabajo a su propia vida. Una opinión que coincide con las palabras de la propia artista: «Yo he tenido una exigencia muy enfermiza conmigo. […] Al final hacía todo para la música, para la voz, para los conciertos, todo para todo menos para mí. Hacía cosas brutales y parecía que eran terribles. No me valía nada», revelaba.