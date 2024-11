Vicky Martín Berrocal, volcada con los afectados por la DANA: para su podcast y organiza un mercadillo

Ha pasado una semana desde que varios puntos de la Comunidad Valenciana quedaron completamente inundados y devastados por el paso de la DANA. Sin duda, se trata de una de las mayores tragedias de los últimos años que, como no podía ser de otra manera, ha sacado a relucir la faceta más solidaria de muchos rostros conocidos de nuestro país. Vicky Martín Berrocal forma parte de esta lista VIP que se ha volcado por completo con los afectados. De hecho, ha llegado incluso a paralizar algunos de sus compromisos profesionales, como el episodio semanal de su podcast A solas con… ya que ha señalado que no se siente capacitada para continuar su rutina como si no hubiera pasado nada.

«Esta semana no emitiremos la entrevista que teníamos preparada», comenzaba a anunciar en su perfil oficial de Instagram. «El corazón me dice que debo utilizar este altavoz que me permite llegar a tantas personas solo para honrar a las víctimas, en Valencia especialmente, pero también en Castilla La Mancha y Andalucía, y todas sus familias. Para decirles que no están solos y que esperamos poder entretenerles con nuestras charlas muy pronto», añadía.

Antes de concluir su mensaje, la diseñadora aprovechaba para motivar a sus seguidores a ayudar a los más necesitados en estos complicados momentos: «No quiero olvidarme de recordaros la importancia de que todos echemos una mano, en la medida que cada uno pueda y sienta», comentaba.

Un mercadillo solidario

Además de mostrarse completamente conmovida por lo sucedido, Vicky Martín Berrocal también ha querido contribuir organizando un mercadillo benéfico con el fin de recaudar fondos para los damnificados por el desastre. Tal y como ella misma ha publicado en sus redes sociales, de la mano de Victoria Colección, llevará a cabo un outlet benéfico durante los días 12 y 13 de noviembre en el Hotel Wellington de Madrid, ubicado en la calle Villanueva. Su horario será de 10:30h a 20:00h y entre las prendas seleccionadas para la venta, muchas se encontrarán disponibles con un 70% de descuento.

Información del mercadillo solidario organizado por Vicky Martín Berrocal. (Foto: Instagram)

Contenido dedicado a la DANA

Por otro lado, cabe destacar que, al mismo tiempo que ha cancelado el episodio de su podcast A solas con, también ha utilizado el universo 2.0 para publicar información útil sobre puntos de recogida de alimentos y material necesario, así como se ha mostrado a favor de majestuosas donaciones como la que ha realizado Amancio Ortega. «Sin palabras. Usted nunca falla», escribía.

Su hija, Alba Díaz, también está siguiendo los pasos de su madre. De hecho, en las últimas horas, ha difundido la recolecta de productos frescos que tendrá lugar en el restaurante Fortuny de la capital para ofrecérselos a todas las víctimas de la DANA.