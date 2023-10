Hablar con una madre no siempre es fácil. Y a pesar de la buena sintonía que existe entre Vicky Martín Berrocal y su hija Alba Díaz, de 23 años, ha sido en el podcast ‘A solas con’ donde la joven se ha sincerado cara a cara con su progenitora en una bonita entrevista en la que hemos podido conocer cómo creció la primogénita de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ siendo hija de padres separados. Y es que antes de que la joven cumpliese dos años, el matrimonio ponía fin a su relación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal)

Aunque en 2021 ‘El Cordobés’ reconocía al fin que su separación se debió a que vivían un “matrimonio muy expuesto, con muchas opiniones por todos lados”, algo para lo que no eran suficientemente “maduros”, lo cierto es que ambos supieron cómo mantener una gran amistad por el bien de su hija y de la relación de amor que se habían profesado. Sin embargo, esto no fue suficiente, puesto que Alba asegura que sufrió carencias durante su niñez. “Me sentía incomprendida. Pasaba mucho tiempo con tus amigos y me sentía más adulta que los niños de mi edad. No encajaba”, le explicaba a su madre durante la entrevista.

Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Vicky Martín Berrocal cuando eran pareja / Gtres

Sin embargo, este mismo reproche no se lo hizo a su padre, el cual se emparejó de nuevo muy pronto con su actual mujer, Virginia Troconis. Así se lo comentaba a Vicky Martín Berrocal durante el desarrollo de la entrevista: “Tú querías que fuera al psicólogo porque también era muy celosa contigo. Cuando lo dejaste con papá yo no entendía que pudieras seguir con tu vida. Era raro porque él siguió con su vida y yo lo vi bien, pero contigo tenía ese apego que no podía, me sentía sola”. Y es que la llegada de Virginia, cuando Alba tenía menos de cinco años de edad, fue de lo más natural para ella. “No tuve que asimilarlo, no fue nada nuevo”, indicó. Pero con los novios de su madre fue diferente.

Virginia Troconis junto a Manuel Díaz ‘El Cordobés’ / Gtres

De hecho, entre risas, Vicky Martín Berrocal le recordaba “el coraje” que le daba a Alba que ella se echase novio. “Muchísimo mamá, no sabes cuanto”, respondía esta. “Me lo has hecho pasar telita…”, bromeaba entonces la diseñadora. Sin embargo, Alba recuperaba el tono serio al hablar de los cambios de colegio y de ciudad que decidió hacer Vicky al separarse de Manuel. Y es que ambas se mudaron de Sevilla a Madrid, lo que Alba en su momento no entendió. Hasta que se hizo mayor.

Alba Díaz junto a su padre, ‘El Cordobés’ / Gtres

“Es verdad que ahora lo entiendo, pero en su momento estar en seis colegios, mudarme dos veces… No lo entendía, no podía hacerme un grupo, tener una estabilidad en la ciudad porque no volvía al mismo colegio. Es verdad que alguna vez te he podido comentar el hecho de no haber tenido ese lugar, ese hogar. Yo no tengo grupo de amigos, soy una persona muy solitaria, y eso a veces lo hecho mucho de menos”, aseguraba Alba. No obstante, su madre le recordaba la “suerte” que había tenido la joven de que ambos progenitores se llevasen bien aun estando separados. “No es normal lo que tú has vivido”, le indicaba. Además, Vicky cerraba este capítulo asegurando que “la profesión más difícil”, sin duda, es ser madre.