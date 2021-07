Manuel Díaz ‘El Cordobés’ está de enhorabuena. Tras una larga temporada por culpa de unos problemas de salud, el diestro está preparado para volver a ponerse el traje de luces y hacer lo que más le gusta. Aprovechando la presentación de su próxima corrida, atiende gustosamente a las cámaras de la agencia Gtres para tratar diversos temas de actualidad: su retirada de los ruedos, la graduación de su hija, el buen ambiente que reinó en la fiesta o los consejos íntimos que le ha dado a Alba Díaz.

Uno de los temas troncales nace de un evento que tuvo lugar hace algunas semanas, la graduación universitaria de la hija de Manuel Díaz y Vicky Martín Berrocal. Aquel día la familia demostró estar muy unida pese a que estos dos sean expareja. Alba se fotografió junto a sus orgullosos padres, pero también después con Virginia Troconis, pareja actual del torero, que está completamente integrada. El andaluz confiesa que ambas fueron un ejemplo de educación, de elegancia y de saber estar, al mantener un trato excepcional por el bien de Alba.

Manuel Díaz ‘El Cordobés’ no esconde la felicidad que le produce hablar de esto y su cara se le ilumina cuando habla de las tres mujeres que han marcado su vida. De hecho, se explaya hablando de este asunto: «Mira, cuando Virginia conoció a Alba, Alba era una chiquilla, era un bebé, entonces la gran suerte es cómo han gestionado tanto Virginia, como Vicky la situación por el bien de la niña porque lo principal es que Alba fuese feliz. Se llevan de lujo, fuimos todos a la graduación, lo que pasa es que, por temas de pandemia, no pudimos entrar todos, solamente Vicky y yo. Fuimos los dos a la graduación, estuvimos ahí, mientras que Virginia y los niños nos esperaban para ir luego a cenar juntos y fue fantástico. Sus hermanos, su padre, su madre, Virginia, que es como una madre para ella, su tía, los amigos de verdad… eso ha sido genial. Es una etapa que ha terminado Alba ya y a partir de ahora tiene que descansar y plantearse su futuro».

La figura de Alba Díaz alcanzó un punto mediático álgido cuando cumplió la mayoría de edad. Tuvo que aprender a asimilar una fama temprana y tuvo mucha atención puesta sobre ella cuando comenzó un romance con el empresario Javier Calle, que no llegó a buen puerto. ¿Está ahora enamorada? La respuesta es sí, pero no de quien piensas: «Alba está enamorada de su padre, eso te lo puedo decir que sí porque ella me dice: “papi, tú eres mi verdadero amor” y claro, yo hablo mucho con ella. Yo siempre le digo: “Alba, disfruta del momento de la vida, no te compliques ahora mismo. Tú estás percibiendo tantas cosas, que te puedes enamorar y desenamorar en tres segundos, o sea que es flipante, pero es así, así que no te compliques ahora mismo, tú disfruta con la gente”. Yo creo que eso es bonito, que uno vaya descubriendo caminos», explica su progenitor.

Manuel Díaz ‘El Cordobés’ también ha hablado de cuándo piensa retirarse. Es consciente de que está en la recta final, pero mira lo que le queda con ilusión: «Yo no me planteo que sea muy tarde, quizá dos años. Tengo 53 y yo me he puesto una fecha que es 55, es un número redondo y me gusta, así que con 55 ya tiene que estar uno más cuidadito», avisa.