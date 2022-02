Vicky Martín Berrocal y João Viegas ponen fin a su relación tras tres años juntos

Se acabó el amor entre Vicky Martín Berrocal y João Viegas Soares. Aunque parecía que la diseñadora y el empresario portugués estaban disfrutando uno de los momentos más dulces de su relación, finalmente han decidido tomar caminos separados, poniendo así punto y final a una relación de tres años de duración con convivencia incluida.

Según ha dado a conocer ¡Hola! en exclusiva, la pareja ha decidido romper su historia de amor. Una decisión que parece no tener vuelta atrás, ya que el medio citado ha indicado también que Vicky estaría ya buscando una casa para volver a instalarse en la capital tras haber pasado casi dos años en el lujoso domicilio de Viegas en Lisboa. Y es que, pese a que ambos mantenían una muy buena relación con las respectivas familias, el romance se habría desgastado y habrían preferido finalizarlo por mutuo acuerdo.

Podría decirse que su historia de amor se remonta al 2013. Aunque no fue en ese año cuando se forjó su relación, fue ahí cuando Martín Berrocal y Viegas Soares se vieron por primera vez en Ibiza, mientras disfrutaban de sus vacaciones de verano. En ese momento, João se encontraba inmerso en otra relación, motivo por el que su primer cruce de miradas no llegó más allá. Cinco años después, concretamente en noviembre de 2018, ambos decidieron darse una oportunidad al reencontrarse en una fiesta de cumpleaños de una amiga, que tuvo lugar en Lisboa: “Hay personas con las que conectas de inmediato. A las que miras a los ojos y sabes que tenía que suceder, que debía ocurrir. Y no sé si es el destino o una puñetera casualidad”, manifestaba la onubense, haciendo referencia a la coincidencia que le había llevado a volver a cruzarse con el que acabó siendo su novio.

Todo parecía ir viento en popa entre ellos. Tanto es así, que en 2019 despidieron el año viajando a República Dominicana en lo que fue una escapada paradisiaca de lo más familiar. Con la presencia de los cinco hijos exvicepresidente del club de fútbol Sporting de Lisboa y Alba Díaz, la hija que tuvo la diseñadora con “El Cordobés”, la pareja puso rumbo al país caribeño tan solo unas semanas antes del confinamiento por la llegada del covid. Un momento que supuso un punto de inflexión en la pareja y por el que, en junio de 2020 y aprovechando el desconfinamiento, Vicky prefirió mudarse a la capital portuguesa para dar comienzo a un nuevo día a día junto a su novio.

No obstante, esta ruptura podría ser un tanto difícil para Vicky. Su hija Alba Díaz es su pilar fundamental, aunque en esta ocasión tendrá que contar con su apoyo desde la distancia. Fue el pasado domingo día 20 cuando la influencer puso rumbo a Nairobi para realizar un voluntariado. Una experiencia de lo más enriquecedora que justamente ha coincidido con los drásticos cambios en la vida amorosa de su madre. Aún así, la diseñadora ya expresó la ilusión que le suponía que su hija hiciera frente a un proyecto tan bonito como este: “La voy a echar de menos, pero ella es feliz y es lo que más me importa”, confesó.