La importancia de la salud mental ha salido a relucir más que nunca. Tras la repentina muerte de Verónica Forqué, cada vez son más los famosos que han querido hacer hincapié en intentar frenar el acoso que se sufre al ser un personaje público. Algo con lo que está muy de acuerdo Vicky Martín Berrocal, que ya fue víctima del bullying incluso antes de convertirse en una figura conocida a nivel nacional.

Durante su juventud, la diseñadora confirmó haber sufrido sobrepeso. Motivo por el cual fue el centro de varias críticas por parte de sus compañeros de clase cuando apenas tenía diez años: “La crueldad existía y claro, me han llamado gorda. (…) Siempre he sido muy fuerte y nunca llegó a afectarme, pero entiendo perfectamente que te afecta y después afecta a tu vida. Hoy hay mucha obesidad en niños. (…) Cuando hay alguien con sobrepeso y obesidad se sientan y te hablan de una forma íntima y se atreven a hablarte, sí que se nota. Ellos viven en sus carnes que la gente les aparta”. Pero lejos de hacer caso omiso rotundo a estos comentarios, la ex de “El Cordobés” ha confesado haber “hecho locuras” por bajar de peso: “He probado todos los regímenes. He hecho el que mi prima hermana me decía, pero después de eso tenía un efecto rebote y quería perder el peso muy rápido. Y al final, pues lo que te das cuenta es que tenemos una vida y la tenemos que vivir de la mejor manera, y yo me quiero sentir bien. Si yo estoy segura, me siento sana”, aseguraba la onubense, mandando además un mensaje alentador a quienes están pasando por lo mismo: “No hay que tener miedo, no están solos y la gente que tiene esta enfermedad no tiene por qué sentirse sola y apartada, sino que me tienen aquí a mí, que aquí estoy”.

Al haber experimentado las dificultades que conlleva una subida de peso a la hora de encontrar ropa, la diseñadora se ha enfocado en ese tema al máximo en su carrera: “Yo he defendido cualquier talla, porque la he tenido. He defendido que una mujer tiene que ser libre para hacer lo que quiera hacer. Lo que no voy a seguir defendiendo es no estar sano, no es un cuerpo perfecto. ¿Quién lo tiene? (…) No es una cuestión de tallas. Yo no entro ahí, porque yo me he movido por todas las tallas, es una cuestión de sentirse bien y no estar enfermo”, explicaba.

La relación maternofilial perfecta

No hay duda de que la relación entre Vicky y su hija Alba es excepcional. Tanto es así, que la diseñadora no imagina una vida sin tener ningún tipo de contacto con la influencer y por ello se ha puesto en la piel de Isabel Pantoja tras haber protagonizado varios roces con Kiko: “Yo como madre, sería tremendo vivir sin tener roce con mi hija. Pero como hija me sería tan difícil vivir sin mi madre que es algo que yo creo que cuando hay un problema y cuando es público es como que se nota más”, opinó.