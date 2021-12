Ha sido una semana muy dura para el país entero. El triste fallecimiento de Verónica Forqué ha teñido de negro no solo el cine patrio sino también otros sectores. Su multitudinario último adiós, primero en el tanatorio y luego en el Teatro Español hablaron por sí solo de lo querida que era la actriz de la eterna sonrisa. Han pasado cuatro días de tan terrible noticia y era imposible que en un encuentro entre nominados a los Premios Goya 2022 no se la recordase.

Javier Bardem, Javier Gutiérrez, Luis Tosar, Eduard Fernández, Emma Suárez, Petra Martínez, Blanca Portillo, Manolo Solo, Aitana Sánchez Gijón, Nora Navas, Milena Smit, Jorge Motos y demás rostros importantes del séptimo arte han desfilado por el espacio Florida Retiro de Madrid. Además de para dar visibilidad a las películas que pelearán por un cabezón el próximo 12 de febrero, el centro de debate ha girado en torno a la que fuera galardonada con cuatro Goya, la actriz con más estatuillas junto a Carmen Maura. No contenta con eso, consiguió un hito inédito hasta la fecha: convertirse en la primera intérprete femenina en ganar dos premios Goya en una misma ceremonia.

Una de las primeras en posar ha sido Petra Martínez. La veterana intérprete coincidió con Verónica Forqué en La que se avecina. La nominada como Mejor Actriz Protagonista por La vida era eso, cuenta que «la conozco hace muchísimo tiempo, pero nunca tuvimos contacto. En la serie estuvimos mucho juntas. No era amiga de Verónica, era admiradora. Como persona, con lo poco que la conocí, era divina. Te lo hacía todo fácil. Como profesional he reído y he llorado con ella». Petra desvela que no daba crédito, que le leyó la noticia su marido y le dijo que «eso son noticias falsas que aparecer en internet. No me lo podía creer».

Javier Gutiérrez, que se encuentra en un gran momento profesional, está nominado a Mejor actor protagonista gracias a su papel en el film La hija. «Nervios poquitos porque me siento feliz y orgulloso de poder participar en esta película», ha dicho. También, se ha deshecho en halagos hacia Javier Bardem. «Su trabajo es tan superlativo que uno va muy relajado», ha dicho con orgullo.

El actor ha hablado también sobre su decisión de rechazar el papel de El profesor en La casa de papel, ya que tenía otro proyecto con el que se volcó enormemente, la película de Campeones. «No siento remordimientos o creo que me haya equivocado por una decisión que tomé en su día y creo que fue la acertada. Elegí Campeones por una cuestión vital y personal porque yo tengo un hijo con una discapacidad y creo que era una película que había que hacerse. No me podía perder esa oportunidad. Coincidieron en el tiempo los dos trabajos», ha explicado Javier Gutiérrez.

Milena Smit, una de las nuevas revelaciones del séptimo arte podría alzarse con el ansiado ‘Cabezón’ en estos premios Goya 2021 gracias a su nominación en la sección de mejor actriz de reparto por su papel en Madres paralelas.

Nominaciones de los premios Goya 2021

Mejor película

El buen patrón

Libertad de Clara Roquet

Madres paralelas

Maixabel

Mediterráneo

Mejor dirección

Fernando León de Aranoa por El buen patrón

Manuel Martín Cuenca por La hija

Pedro Almodóvar por Madres paralelas

Icíar Bollaín por Maixabel

Mejor dirección novel

Carol Rodríguez Colás por Chavalas

Javier Marco Rico por Josefina

David Martín de los Santos por La vida era eso

Clara Roquet por Libertad

Mejor actriz protagonista

Emma Suárez por Josefina

Petra Martínez por La vida era eso

Penélope Cruz por Madres paralelas

Blanca Portillo por Maixabel

Mejor actor protagonista

Javier Bardem por El buen patrón

Javier Gutiérrez por La hija

Luis Tosar por Maixabel

Eduard Fernández por Mediterráneo

Mejor película de animación

Gora automatikoa

Mironings

Salvar el árbol

Valentina

Mejor película documental

El retorno, la vida después del ISIS

Héroes, silencio y rock and roll

Quién lo impide

Un blues para Teherán

Mejor película europea

Adiós, idiotas de Albert Dupontel (Francia)

El hombre perfecto de María Schreider (Alemania)

Otra ronda de Thomas Vinterberg (Dianmarca)

Una joven prometedora de Emerald Fennell (Reino Unido)

Mejor película iberoamericana

Canción sin nombre de Melina León (Perú)

La cordillera de los sueños de Patricio Guzmán (Chile)

Las siamesas de PAula Hernández (Argentina)

Los lobos de Samuel Kichi (México)

Mejor guion original

El buen patrón

Libertad de Clara Roquet

Maixabel

Tres

Mejor guion adaptado

Ama

El vientre del mar

Las leyes de la frontera

Pan de limón con semillas de amapola

Mejor dirección de fotografía

El buen patrón

Libertad de Clara Roquet

Madres paralelas

Mediterráneo

Mejor sonido

El buen patrón

Madres paralelas

Maixabel

Tres

Mejor montaje

Bajocero

El buen patrón

Josefina

Maixabel

Mejor actor de reparto

Celso Bugallo por El buen patrón

Fernando Albizu por El buen patrón

Manolo Solo por El buen patrón

Urko Olazábal por Maixabel

Mejor actriz de reparto

Sonia Almarcha por El buen patrón

Nora Navas por Libertad de Clara Roquet

Aitana Sánchez-Gijón por Madres paralelas

Milena Smit por Madres paralelas

Mejores efectos especiales

El buen patrón

La abuela

Mediterráneo

Way Down

Mejor dirección artística

El buen patrón

Las leyes de la frontera

Madres paralelas

Maixabel

Mejor diseño de vestuario

El amor en su lugar

El buen patrón

Las leyes de la frontera

Maixabel

Mejor maquillaje y peluquería

El buen patrón

Las leyes de la frontera

Libertad de Enrique Urbizu

Maixabel

Mejor dirección de producción

El amor en su lugar (Love gets a room)

El buen patrón

Maixabel

Mediterráneo

Mejor banda sonora

El buen patrón

La abuela

Maixabel

Mediterráneo

Mejor canción original

Burst Out de Álbum de posguerra

Que me busquen por dentro de Antonio Orozco por El Cover

Las leyes de la frontera

Te espera el mar por Mediterráneo

Mejor actriz revelación

Ángela Cervantes por Chavalas

Almudena Amor por El buen patrón

Nicolle García por Libertad

María Cerezuela por Maixabel

Mejor actor revelación

Óscar de la Fuente por El buen patrón

Tariq Rmili por El buen patrón

Chechu Salgado por Las leyes de la frontera

Jorge Motos por Lucas

Mejor cortometraje de ficción

Farrucas

Mindanao

Totem Loba

Votamos

Yalla

Mejor cortometraje documental

Dajla, cine y olvido

Figurante

Mamá

Ulises

Mejor cortometraje de animación

Nacer

Proceso de selección

The Monkey

Umbrellas