Fue en 2019 cuando Violeta Mangriñan y Fabio Colloricchio comenzaron su relación tras conocerse en el reality de Telecinco, y pronto decidieron irse a vivir juntos. Aunque al principio atravesaron algunas dificultades, lograron afianzar su relación. Cuatro años después, nació su primera hija, Gala, y el pasado mes de febrero llegó la segunda, Gia. A lo largo de este último año, Violeta ha tenido que aclarar varias veces ante los medios de comunicación que, aunque como cualquier pareja tiene discusiones, no hay una crisis, y siempre ha insistido en no idealizar su vida en redes sociales. Algo que ha recalcado también en esta entrevista.

Violeta Mangriñan ha asegurado que su relación con Fabio Colloricchio ha estado marcada por los altibajos, como la de cualquier otra pareja, pero «normal». Aunque considera que se ha resentido desde que son padres, pues ambos tienen menos tiempo para estar juntos a solas, la confianza y el amor del uno hacia el otro persiste. En este sentido, la influencer ha sido preguntada expresamente sobre si perdonaría una infidelidad. Algo para lo que Violeta se ha mostrado de lo más tajante: «La perdoné en su día porque esto pasa como con los delitos. No es lo mismo estar en la cárcel por haber matado a alguien que por haber robado pañales», ha comenzado diciendo.

«En su día, un mes después de salir de Supervivientes, se puso como Las Grecas y se dio un beso con una chica en una discoteca. (…) Me apetecía darle una oportunidad. Cuando es para ti, es para ti», ha añadido. «Sería una falta de respeto hacia mí misma. Si me pone los cuernos es que ya no es para mí. Con la historia que hemos vivido (…) Han sido cinco años muy intensos. Si me falta el respeto de esa manera, se caga en mí y en esos cinco años y no se merece más estar conmigo», ha concluído la valenciana en referencia a la decisión que tomaría en estos momentos.

Esta no es la primera vez que Violeta habla sobre la infidelidad que sufrió por parte de Fabio. La influencer ya había contado dicha historia en Mujeres y Hombres y Viceversa (MYHYV), el programa con el que se dio a conocer. Según Violeta, el engaño fue un beso, y aunque fue un proceso difícil de superar, decidió perdonarlo después de mucho trabajo personal.