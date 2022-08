Violeta Mangriñán enseña su figura tras dar a luz y cuenta qué ha hecho con la placenta

Violeta Mangriñán se encuentra en uno de sus mejores momentos. La extronista acaba de convertirse en madre de su primera hija junto a su pareja, Fabio Colloricchio. Ella misma era la encargada de dar la noticia a sus seguidores en las redes sociales: “Gala Colloricchio Mangriñan. 31/07/22. Gracias por hacernos sentir el amor más grande que jamás sentiremos”, escribió Violeta en su perfil. Mangriñán aprovechó para explicar también cómo había sido el parto que, aunque había discurrido con bastante normalidad, no estuvo exento de algún contratiempo, tal como ella misma comentó: “Empecé a tener fiebre y escalofríos con tembleques justo poco antes del expulsivo. Me dieron medicación, hizo efecto y, en cuanto empecé a empujar, a los 30 minutos nació Gala. 9.39 pm, parto vaginal, ni un solo punto ni desgarro. De hecho, di a luz tumbada de lado hacia la derecha, muy cómoda. Un parto muy bueno, según el equipo médico”, ha revelado Violeta que además finalmente ha revelado qué es lo que ha hecho con la placenta.

La influencer, que ha compartido a lo largo de las semanas los detalles de su embarazo, no ha dudado en contar a sus seguidores la decisión que ha tomado en relación con la placenta. Aunque en un principio había anunciado que le gustaría utilizarla como abono para su jardín en Valencia, finalmente ha optado por darle otro uso. “Esto es lo que hicimos finalmente con su placenta, lo pienso poner en un marco para su habitación de Valencia”, dijo en un principio Violeta en tono de broma, antes de contar cuál había sido su decisión definitiva. “La placenta se la quedó el hospital, no la usará mi madre como abono”, ha comentado.

La pareja ha reaparecido en las redes para contar cómo había sido el parto y revelar cómo es la pequeña Gala, de la que han compartido las primeras imágenes ya: “Es un bollito, aún está algo hinchada. Es de pelo castaño clarito, aunque nos han dicho que ese pelito se cae”, ha dicho Violeta, que ha apuntado a sus seguidores que cuando estén más tranquilos la presentarán en las redes.

Asimismo, la influencer no ha tenido reparos en mostrar su cuerpo poco después de dar a luz. Cuando no han pasado veinticuatro horas desde que diera a luz, Violeta ha publicado una fotografía en la que se ve cómo está tras el parto: “Lo más sexy que vais a ver hoy. Sigo con tripa y con unas braguitas dignas de un desfile de Victoria’s Secret”, ha comenzado diciendo la influencer, que además ha explicado que no se encuentra especialmente bien. “Escozor horrible en mis partes y malestar general. Yo he tenido un parto genial, así que todos mis respetos a las que tienen partos complicados, cesáreas, etc”, ha expresado la influencer, que ha querido tener unas palabras para las madres del pasado, que afrontaban este momento sin medicación específica y en condiciones mucho más complicadas.