En imágenes: el apoyo silencioso de Aitana en Valencia que la separa de otras influencers

La cantante Aitana se ha desplazado a Valencia para apoyar desinteresadamente a las víctimas de la DANA que ha sesgado la vida de más de 220 víctimas según los últimos datos oficiales. A diferencia de lo que ha sucedido con otras celebridades, en su caso no ha habido, por su parte, alarde en las redes sociales, ni vídeos mostrando detalles de la situación que ha paralizado la vida de los valencianos. Sin embargo, aunque la protagonista no ha dado señas de su acción con los más desfavorecidos en los perfiles de la Red, las cámaras de los reporteros desplazados a la zona cero del desastre han inmortalizado a la cantante mano a mano con los voluntarios de la ONG World Central Kitchen del chef José Andrés.

En el documento audiovisual que está comenzando a circular se puede ver a la artista entregando comidas junto la cocinera Pepa Muñoz en uno de los puestos de la organización que está alimentando a la población de los pueblos arrasados por la gota fría.

Aitana y tres voluntarios en Valencia. (Foto: Instagram)

Vestida con ropa de trabajo, la camiseta oficial de WCK y sin quitarse la mascarilla, Aitana no paró de dar raciones de comida a los que se acercaban durante las horas en las que fue captada. No solo eso, más allá de los alimentos, la intérprete de Vas a quedarte, no paró de conversar y animar a todos aquellos que se iban aproximando al puesto de las cocinas solidarias de José Andrés y su equipo.

Aitana en Valencia. (Foto: Instagram)

Aitana ayuda a Valencia en silencio

La presencia de Aitana ha supuesto el relevo a otra de las artistas españolas más internacionales del panorama musical. Ocaña tomaba así el relevo a Rosalía quien también sirvió de apoyo en la World Central Kitchen prestando sus manos y su presencia a la reconstrucción de las zonas damnificados.

Solo unos minutos antes de captar a Aitana colaborando con los chefs y voluntarios la propia Pepa Muñoz hacía balance de lo que se encontraron nada más llegar al epicentro de la catástrofe y cómo van cambiando las cosas: «Nada más llegar aquí todo era un caos, era un escenario de guerra, sigue siendo todavía. Se está viendo el trabajo, pero todavía es dantesco. Llevo once días aquí y estaremos hasta que haga falta».

Aitana y dos voluntarios en Valencia. (Foto: Instagram)

Seguidamente, la cocinera de las celebridades habló para los reporteros de todo lo que se está desarrollando en los puntos calientes de la tragedia y el importante despliegue que han conseguido instaurar en poco más de 10 días que llevan allí apostados. Un auténtico logro en tiempo récord: «Es una cocina de emergencia que llegamos a todos lados que es lo que queremos. Estamos dando más de 40 mil comidas diarias, junto con los chefs locales y la ayuda del Meliá que está cocinando para los valencianos. Nosotros estamos distribuyendo a las zonas cero porque tenemos 50 municipios afectados con varios puntos de distribución en cada uno de los pueblos, en alguno de ellos casi 8 puntos».

Dentro de todo ese equipo, junto a cientos de personas anónimas, también lo ha dado todo Aitana, separándose de la forma en la que algunas celebridades han gestionado su ayuda con los damnificados por la DANA. En su caso, con la discreción por bandera, parece claro que los jóvenes están marcando la diferencia en la reconstrucción del desastre.