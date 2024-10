Cinco curiosidades de Malú que no querrá hablar con Pablo Motos

En medio de los diversos rumores que giran en torno a su parcela sentimental, Malú ha decido sentarse este 14 de octubre en el programa El Hormiguero como la primera invitada de la semana. Su situación actual está clara: se encuentra trabajando en innovadores proyectos musicales, como su último tema, Contigo, y parece haber encontrado una nueva ilusión en el amor. Pero, ¿qué hay de su pasado? Por ahora, se desconoce de qué temas hablará junto a Pablo Motos en su próxima entrevista, pero es muy probable que estas curiosidades sobre su vida y su trayectoria, que muchos no conocen, no formen parte de la conversación en directo con el presentador.

La carrera artística de su madre

Aunque todos conocen que María Lucía Sánchez Benítez (nombre completo de la cantante) proviene de una familia donde la música siempre ha estado presente, ya que es hija de Pepe de Lucía y sobrina del conocido guitarrista Paco de Lucía, pocos saben que el talento también lo heredó por parte de su madre. Su progenitora, Pepi Benítez, formaba parte de un grupo de música llamado Arena Caliente, el cual en 1972 consiguió posicionarse en el puesto número uno de Los 40 Principales con el hit Mátame.

La cantante Malú con su madre Pepi Benítez por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Su ‘pesadilla’ en América

Después de conseguir un éxito rotundo con la canción Aprendiz, Malú se fue de gira por América. Al ser su primera vez en el extranjero, la cantante se vio sobrepasada de estar lejos de su familia y, según ha recordado la revista Semana, llegó a gastarse hasta 500.000 pesetas en hablar con sus seres más queridos por teléfono. Es por ello por lo que, después de esta experiencia, años después decidió rechazar otro tour al otro lado del charco.

Malú en el aeropuerto de Madrid. (Foto: Gtres)

Relacionada con Alejandra Sanz

Desde que despuntó en el mundo de la música, Malú ha sido siempre muy reacia a compartir detalles de su faceta privada, en especial de su situación amorosa. Tanto es así que, en numerosas ocasiones, ha sido relacionada con artistas de renombre como Alejandro Sanz (quien es considerado como el padrino de su carrera sobre los escenarios). En 1999, la intérprete de Blanco y negro aseguró en una entrevista a Radio Argentina que Alejandro era un «amigo de la familia» y que «siempre había habido una buena relación entre los dos».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Malú (@_maluoficial_)

Entre sus relaciones sentimentales con rostros conocidos destaca la que mantuvo con el presentador Gonzalo Miró y con el político Albert Rivera.

Al borde de la muerte

En 2008, en plena gira de conciertos, Malú confesó que estuvo a punto de morir tras estallarle la vesícula. «Creía que me iba a morir, me apagaba por minutos, estaba muy grave […] Me ingresaron en un hospital y yo la sensación que tenía era de que me apagaba; cada vez tenía más sueño, me dormía más y tenía muchísimo dolor», le confesó a Bertín Osborne en el programa Mi casa es la tuya. Se trasladó a Madrid donde fue intervenida de urgencia.

El peor momento de su carrera

Según publica Semana, la sobrina de Paco de Lucía rompió sus relaciones laborales con el productor Kiko Campos tras protagonizar multitud de diferencias que no hicieron posible que su trabajo conjunto saliera adelante. Es por ello por lo que la intérprete terminó pidiendo hacer su disco sola, y fue entonces cuando vivió uno de los momentos más débiles de su trayectoria musical.