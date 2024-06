La vida que Malú no quiso compartir con Albert Rivera

La relación de Malú y Albert Rivera estuvo cargada de polémica desde el primer momento. Se conocieron en 2018 gracias a una fiesta que organizó Alejandro Sanz para celebrar su cumpleaños. No tardaron en enamorarse, pero sí en dar normalidad a su noviazgo, por eso siempre han luchado contra los rumores de ruptura. El periodista Luis Rollán, amigo de la cantante, confirmó a separación en junio de 2023, pero ¿cuáles fueron los motivos?

Malú no quería compartir ciertas cosas con Albert Rivera, algo que fue mermando la historia de amor. Es muy celosa de su intimidad y no quiere que el público hable de su vida privada, por eso era muy complicado verla junto al padre de su hija. Tanto es así que en más de una ocasión se especuló con que se habían separado en secreto, pero no. Estuvieron juntos hasta hace menos de un año.

Albert Rivera se vio salpicado por una polémica sin precedentes. Justo después de romper con Malú le pillaron con una joven y a los pocos días se publicaron unas fotos que demostraban que era el nuevo novio de la empresaria Carla Cotterli.

La nueva vida de Carla Cotterli y Albert Rivera

Albert Rivera y Malú están unidos de por vida porque tienen una hija en común. En Ausente, un tema donde la cantante reflexiona sobre su historia con el ex político, dice: «Pase lo que pase, ella va primero». Lo cierto es que ambos han hecho esfuerzos y no ha transcendido ningún conflicto. Es más, Malú se trasladó a Andalucía cuando se enteró de que había fallecido el padre de Albert para darle el pésame a la familia. Allí coincidió con la novia del abogado.

Rivera está haciendo una vida completamente normal y natural. Ya no se esconde. Cuando estaba con Malú esquivaba a la prensa y su trayectoria se desarrollaba lejos de los focos, pero ahora actúa con más tranquilidad. Tanto es así que este diario ha tenido acceso a una información clave.

Albert y Carla Cotterli se han dejado ver por una zona muy concurrida de Madrid: la plaza de la Villa de París, delante del Tribunal Supremo. La pareja ha paseado a la mascota que tienen en común y los dos han actuado como si no fuesen rostros conocidos, algo que Malú nunca consiguió.

Solo hay que acudir a las redes sociales del abogado para descubrir cuál es su nuevo espíritu. Se define como «emprendedor» y resume su nueva filosofía de vida con una simple frase: «Que no nos paren los ladridos, sigamos cabalgando hasta alcanzar nuestros sueños».

Las otras dos mujeres de Albert Rivera

Aunque la última etapa pública de Albert ha estado marcada por la presencia de Malú y posterior llegada de Carla Cotterli, el ex líder de Ciudadanos ha tenido otros dos grandes amores: Mariona Saperas, su primer amor y madre de Daniela y Beatriz Tajuelo, la azafata que le robó el corazón. Con ambas actuó con naturalidad, algo que no logró conseguir Malú debido a su poder mediático.

La mujer de Albert fue uno de sus grandes apoyos cuando decidió dedicarse a la política, pero en 2013 decidieron tomar caminos separados, siempre desde el respeto y la cordialidad. Al tiempo el abogado volvió a enamorarse de Beatriz y confirmó esta historia durante la entrega de los Premios Planeta de 2015.