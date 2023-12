Malú y Albert Rivera: los cuatro momentos claves después de su ruptura

Malú y Albert Rivera han protagonizado una de las relaciones más polémicas de estos últimos años. Fue en el año 2019, cuando saltó la noticia de que entre ambos existía “algo más que una amistad”. Tras varios meses de continuos rumores, se hicieron públicas las primeras imágenes juntos y un año después confirmaron que habían sido padres de la pequeña Lucía. Sin embargo, esta historia de amor no logró perdurar en el tiempo. Después de cuatro años de relación, en junio de 2023, decidieron hacer sus vidas por separado, poniendo punto y final a su romance. Desde entonces, han sido muchos los momentos importantes que han tenido que vivir ambos.

Albert Rivera y Malú cuando nació Lucía/ Gtres

¿Cómo se conocieron Malú y Albert Rivera?

«Parece un tópico, pero la conocí en un concierto en Barcelona, en 2015 o 2016. Me la presentaron al acabar el concierto. Empezamos amistad en ese momento y la mantuvimos, pero no teníamos relación (sentimental), cada uno tenía pareja. Luego, yo me quedé soltero, ella también estaba soltera, empezamos a hablar, a vernos, y ahí surgió esa relación”, comenzaba confesando el ex político hace unas semanas en una entrevista dada al programa 100% únicos de Telecinco. A pesar de todo, Albert Rivera guarda un bonito sentimiento por la que ha sido su pareja: “La verdad es que ha sido una relación maravillosa durante casi 5 años, y hemos tenido a Lucía, que, como he dicho antes, es uno de los amores de mi vida. Y yo creo que la vida son etapas, y hay que sacar lo bueno de todas las etapas. Las madres de tus hijas son también familia siempre”, relataba.

La llegada de Carla Cotterli a la vida de Albert Rivera

A los pocos meses de dar a conocer su ruptura con Malú, Albert Rivera fue capturado por las cámaras con una mujer, Carla Cotterli. Este verano han estado disfrutando del Mar Mediterráneo, sin miedo al qué dirán.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista SEMANA (@semana_revista)

Sin embargo, a pesar de que el abogado aún no ha confirmado que su nueva ilusión esté protagonizada por ella, ha confesado que está conociendo a alguien. «Estoy conociendo una chica», desvelaba ante la pregunta directa del reportero. Sabéis que yo nunca hablo de estos temas, pero mira sí. Estoy empezando con una chica ahora, pero la vida son etapas. Y esta nueva etapa quiero tomármela con calma, paso a paso, pero sí”, añadía muy ilusionado sobre su nueva posible relación.

El fallecimiento del padre de Albert Rivera

En los últimos meses de la vida de Albert Rivera, uno de los momentos difíciles fue la pérdida de su padre. Mientras estaba en el Reino Unido, recibió la repentina noticia de la muerte de su progenitor, por lo que regresó de inmediato para acompañar a su madre y despedirse de él. En este momento complicado, Malú estuvo presente para brindarle su apoyo.

Malú en el Tanatorio/ Gtres

La cantante acudió al lugar donde Albert Rivera se despidió de su padre, demostrando que su relación es respetuosa y que están dispuestos a estar el uno para el otro en momentos cruciales. Este gesto fue apreciado por el ex político, quien agradeció la presencia y el respaldo de la madre de su hija.

El buen momento profesional de Malú

El éxito profesional de Malú se ha convertido en una constante en su carrera. Reconocida por su talento musical y su carisma en el escenario, la cantante española continua manteniendo una trayectoria sólida y ascendente a lo largo de los años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Malú (@_maluoficial_)

Recientemente, ha publicado su nuevo álbum, A todo Sí, en el cual celebra los 25 años de su carrera, cantando con sus compañeros de profesión alguno de sus grandes temas. “Este es un trabajo muy especial para mí porque comparto mis 25 años de carrera con algunos de mis compañeros… Artistas a los que quiero y admiro y que han puesto todo su corazón en cada canción”, confesaba ante sus seguidores sobre la emoción que le hace este proyecto.