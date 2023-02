Los rumores de crisis en la pareja de Malú (40) y Albert Rivera (43) son recurrentes. Y más aún si, pese a que siempre han intentado mantenerse lejos del foco mediático, los últimos movimientos de ambos, por separado, apuntan a ello. El último indicio que ha hecho saltar todas las alarmas ha sido la salida, este fin de semana, de la cantante a Andalucía. Malú ha viajado hasta Cádiz para disfrutar de los Carnavales gaditanos junto a su familia, tal y como ha mostrado ella misma en sus redes sociales. «Tiene Andalucía una cosa señores… #Cádiz #Familia», escribía la artista.

No obstante, en las imágenes no hay ni rastro de Albert Rivera. Y es que, el ex líder de Ciudadanos, por su parte, ha decidido quedarse en Madrid. Según ha informado el programa Socialité de Telecinco, el abogado asistió al concierto de presentación del nuevo trabajo del mexicano, Carlos Rivera (36), en la capital madrileña. Eso sí, al parecer, Albert se mostró muy serio y cabizbajo.

Ya a finales de año, la intérprete de Blanco y negro o Ahora tú, hizo balance de 2022 en su perfil de Instagram sin hacer ninguna mención al natural de Barcelona. Algo que también acrecentó los rumores de crisis entre la pareja. «Tengo una hija sana y feliz, la oportunidad de expresarme con mi música para todo el que me quiera escuchar, amigos que me quieren y a los que quiero y una familia increíble a la que resumo mejor llamando tribu», expresó.

Asimismo, otra de las cosas que ha llamado poderosamente la atención en los últimos meses es que Albert Rivera no estuviera presente en uno de los conciertos más importantes de la artista en su regreso a los escenarios, el pasado 21 de octubre, en Las Palmas de Gran Canaria, tras posponer varias de sus actuaciones debido a sus problemas de disfonía que le producen la pérdida del timbre normal de la voz por trastorno funcional u orgánico de la laringe.

No obstante, cabe destacar que el que fuera líder de la formación naranja en un pódcast que ha lanzado el argentino Marco Peña, al que acudió hace algunas semanas, se refirió a la cantante como «mi pareja actual». «Desde hace cuatro años, salgo con Malú, mi actual pareja. Tuvimos una niña que nació en junio del 2020 en plena pandemia. Íbamos al hospital a hacer las últimas pruebas con mucho miedo. No sabíamos qué estaba pasando. Aún no había ni vacunas. Mi hija será una de esas que ha nacido en la pandemia», dijo el catalán repasando su vida sentimental.

Rivera también dedicó unas palabras a Mariona, su primera pareja, y a su faceta como padre. «Estuve 10 años de mi vida con mi primera pareja, digamos larga. Fue con Mariona, que era una compañera amiga del instituto. Al principio no éramos pareja, pero después empezamos a salir y tuvimos a Daniela. En esa época viví en Barcelona. Mis hijas son el motor de mi vida. A nivel personal, si yo tuviera que poner un punto de inflexión en mi vida más allá de la política y que te convierte en mejor persona, eso sería sin duda la paternidad. Se coloca ahí una primera prioridad. En la escala de valores siempre van a estar tus hijos lo primero», añadió.