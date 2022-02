La inquietante reaparición de Miguel Bosé con cambio de look incluido

Miguel Bosé ha sorprendido a sus seguidores con un impactante cambio de look. El cantante ha reaparecido en redes sociales y, a diferencia de otras ocasiones en las que suele pronunciarse sobre temas de actualidad y ofrece su visión personal de algunos, esta vez, solo ha hablado de su cambio de estilo.

Hace unos días, el artista publicaba en su perfil de Instagram una fotografía de primer plano y revelaba que su intención era cortarse el pelo: “mañana me corto el pelo, demasiado largo!. Por ahora paso a saludaros”, escribió Bosé junto a la imagen. Una publicación a la que algunos de sus seguidores han respondido de maneras diferentes. Por ejemplo, Paulina Rubio, cuya amistad con el español se remonta muchos años atrás, le ha escrito: “no, todo menos eso”, ha comentado junto a varios emoticonos, incluido un corazón.

Sin embargo, el cantante ya había tomado una decisión y parece que no estaba dispuesto a hacer ninguna concesión al respecto. De hecho, poco después, en una fecha más que curiosa. 22.02.2022, Miguel Bosé ha mostrado el resultado de su cambio de imagen.

En un breve vídeo que ha compartido con sus seguidores, el artista ha mirado de frente a su cámara y ha dicho: “ya me lo corté, no hay vuelta atrás”, ha dicho. Una secuencia en la que el cantante muestra su nuevo estilismo, con el pelo mucho más corto y que se asemeja mucho al look que llevaba hace varios años.

Algunos de sus seguidores han aprovechado la ocasión para comentar este cambio. Muchos de ellos han elogiado la decisión del artista y le han dicho que el corte de pelo se parece bastante al que llevaba en la época en la que presentó su disco Cardio, mientras que otros han comentado que tiene más similitudes al estilo que lucía en la etapa de Amante bandido, en torno a 1984.

Dada la situación del artista, que sufre desde hace tiempo una disfonía psicógena que ha provocado importantes cambios en su particular voz, lo cierto es que, por ahora, no tiene en mente ningún proyecto musical. Algo que, no obstante, sus fans esperan con ganas. Sin embargo, sí que se encuentra muy centrado en la producción de un biopic de su vida, realizado por Paramount+ y en el que el actor Iván Sánchez va a ser el encargado de ponerse en la piel del artista. Este proyecto está inspirado en su libro biográfico, El hijo del Capitán Trueno, donde relata gran parte de las vivencias que experimentó en su infancia y juventud y aborda la relación que mantenía con sus padres, Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé.

Desde que estallara la pandemia del coronavirus, Miguel Bosé se ha caracterizado por mantener una actitud negacionista sobre este tema, así como ha difundido teorías conspiratorias en torno al origen de la enfermedad. Sobre lo que, por ahora, no se ha pronunciado ha sido sobre el ataque ruso a Ucrania, pero sí ha comentado lo que está ocurriendo en Canadá.

Asimismo, en los últimos días ha trascendido que Bosé ha hipotecado la casa de Somosaguas que heredó de sus padres para hacer frente a una deuda pendiente con Hacienda.