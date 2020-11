Guerras judiciales por la custodia de sus hijos, positivo por consumo de marihuana y ahora una denuncia por créditos impagados. A Paulina Rubio se le acumulan los problemas en un año 2020 que estará deseando cerrar. A decir verdad, todos y cada uno de nosotros queremos olvidar cuanto antes este año tan dramático en lo que a cuestiones de salud pública se refiere.

Aunque ella se tome la vida con filosofía y optimismo, no todo el monte es orégano. La novedad en la vida de la artista mexicana llega en forma de denuncia interpuesta en el juzgado de Miami. Una empresa de créditos le reclama un importante montante de dinero y lo cierto es que las cuentas de Paulina no están pasando por su mejor momento. De hecho, ha tenido que pedir dinero a un prestamista para poder asumir los pagos. La compañía denuncia el impago de una cantidad cercana a los 24.500 euros y que la cantante habría solicitado para sus gastos acumulados.

No le vendría nada mal a Paulina Rubio un potente equipo de abogados ya que son varios los frentes que tiene abiertos. Al margen de esta demanda, respecto a la que todavía no se ha pronunciado, la intérprete de ‘Baila Casanova’ tiene que hacer frente a importantes gastos. El más importante, la manutención de sus dos hijos, así como el pago de 7.000 euros mensuales a Colate Vallejo, tal y como quedó establecido en el acuerdo de divorcio de ambos. Sin olvidar el alto tren de vida que sigue llevando.

No hay que olvidar que Paulina Rubio fue noticia hace algunos meses por aparecer en aparente estado de embriaguez durante un directo en Instagram. Sin embargo, es el cuidado de sus hijos el asunto más polémico. La guardiana del hijo que tiene junto a Colate denunció que la salud emocional y mental del pequeño no era la mejor, como consecuencia de la batalla legal que mantienen sus progenitores. Así lo expresó durante su declaración en los juzgados: «El niño vino a mi oficina hace un par de semanas y es un pequeño sumamente protector no sólo con su madre, sino también con su padre. Cuando empezamos a hablar de los problemas que tienen entre ellos, se puso muy nervioso y empezó a mentirme; pero no porque no tenga confianza conmigo, eso es normal, sino como un mecanismo de defensa. Lo dije antes y lo confirmo, necesita terapia individual, un espacio sólo para él», dijo la cuidadora.

Colate intentó quedarse con la custodia del pequeño de 10 años de edad, pero el juez desestimó su petición. Algo que podría cambiar pronto si es que Paulina Rubio sigue acumulando polémicas.