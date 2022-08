“Donde fuiste tan feliz siempre regresarás”. Y si no que se lo digan a Malú que, haciendo un parón en su última gira Mil Batallas Tour, ha querido pasar unos días de desconexión junto a su familia en la que siempre será su casa: Algeciras. Pero no se ha desplazado hasta allí sola, sino que lo ha hecho junto a Albert Rivera, zanjando así los rumores de crisis que desde el pasado mes de febrero apuntaban un posible alejamiento entre ellos tras estos tres años de relación.

Tal y como ha comunicado Diario Area, la cantante ha aprovechado estas pequeñas vacaciones estivales para disfrutar de la gastronomía de su tierra natal. En esta ocasión, junto a su marido, la intérprete de Blanco y Negro ha visitado el restaurante La Esquina, ubicado en la Playa del Rinconcillo y que se ha convertido ya en parada obligatoria para la pareja. Allí, no han dudado en posar con el dueño del local, Juan Moreno, y todo su equipo, en unas fotografías en las que se han mostrado muy sonrientes y relajados. Según ha relatado el medio digital, la artista y el político han disfrutado de las especialidades en marisco, pescado y comida mediterránea española que ofrece el restaurante.

Y es que, aunque ya ha trascendido que la pareja está junta y sin crisis matrimonial de por medio, lo cierto es que ambos no han querido dar ningún tipo de declaraciones, siguiendo la línea de hermetismo que tanto caracteriza su relación. En estos días, la intérprete de Aprendiz únicamente ha compartido una fotografía en sus redes sociales, en la que sale ataviada con un caftán negro y gafas de sol, compartiendo la ubicación de Sancti Petri, un antiguo pueblo pesquero de Chiclana. Tras este pequeño parón en pareja, la cantante ha vuelto a retomar su tour con más fuerzas que nunca.

Historia de amor

Fue en febrero de 2019 cuando los rumores sobre un posible romance entre el político y la cantante inundaron la prensa nacional. La pareja, como ya es costumbre, guardó silencio e intentó llevar su relación en la más estricta intimidad. Sin embargo, no tardaron en llegar las primeras imágenes juntos, que confirmaron que entre ellos dos había algo más que una simple amistad. Una historia de amor de la que pocos detalles han trascendido, pues siempre han querido guardar ese hermetismo que tanto les caracteriza. En diciembre de 2019, la pareja anunció que iban a ser papás y nueve meses después dieron la bienvenida a Lucía, la pequeña alegría de la casa.

“Nos conocíamos ya, éramos amigos. Conocía gente de esa generación. Rompí me relación, me quedé solo, y ella también. Tú piensas esto no va a pasar porque es un lío de narices, un político, una artista… todo el mundo hablando… pero cuando uno se enamora de alguien y mutuamente… arriesgando muchas cosas y rompiendo muchos tabúes de este país”, confesó Albert en Mi casa es la tuya. Ahora, tres años y medio después, y habiendo superado todos los rumores que apuntaban a una separación, la pareja sigue disfrutando de su relación como nunca.