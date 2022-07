Malú y Albert Rivera siempre han optado por la discreción en todo lo relacionado a su vida sentimental y su vida privada. De manera que, son pocas las ocasiones que hacen algún tipo de declaraciones sobre estos ámbitos de sus vidas. Sin embargo, durante las últimas semanas varios rumores han apuntado a que podría existir una crisis en la pareja. Ha sido Gema López quien ha arrojado un poco más de luz sobre este entramado con la información que ha revelado esta semana.

“No podemos confirmar una ruptura, pero sí una crisis que vendría motivada por determinados movimientos que ha hecho Albert Rivera que no le han gustado nada a Malú», explicaba la periodista desde el famoso pulpillo de Sálvame. «Él quería asumir algunos cargos que estarían llevados a cabo por otras personas desde hace mucho tiempo», ha indicado López. «Malú siempre ha tenido un círculo de confianza muy cerrado, que ha trabajado con ella durante muchos años, y Albert Rivera le solicita a Malú que algunas de estas personas no deben tener cierta influencia en su vida. Esto ha sido el principio de una crisis que parece que se alarga en el tiempo», ha incidido la periodista.

Malú, que regresaba hace unos días a Madrid, después de dar uno de sus conciertos en Mallorca, era captada por las cámaras de la agencia Gtres, con un rostro de felicidad que no pudo ocultar. Aseguró que durante este verano no tendrá mucho tiempo de vacaciones. “No mucho, porque al final estas así, pero ya sabes…”, admitía haciendo referencia a la carga laboral que tiene por delante. Sin embargo, la artista sabe muy bien cómo compaginar sus proyectos profesionales con su familia. “Tiempo para la familia siempre hay”, expresó la artista. Palabras con las que ella misma dejó entrever que no serían ciertos los rumores de crisis con Albert Rivera.

Malú habla de la maternidad

En diciembre de 2019, la pareja formada por Malú y Albert Rivera, daba un bombazo informativo a través de las redes sociales. «Me emociona muchísimo poder compartir con vosotros este maravilloso regalo que nos ha hecho la vida. ¡Vamos a ser papás! Nos gustaría vivir este deseado embarazo con la mayor tranquilidad para poderlo disfrutar como merece. Una vez más, gana el amor», dijeron en un comunicado.

En junio de 2020 daban la bienvenida a su primogénita. La cantante dio a luz en Hospital HM Puerta del Sur de Móstoles. Pese a que el hermetismo es la línea que siguen en su ámbito privado, durante una de sus últimas intervenciones en El Hormiguero, Malú se sinceró sobre cómo estaba llevando la maternidad.

“Cuando llego a casa con las maletas las dejo corriendo y me tiro en plancha para verla”, dijo la intérprete de Deshazte de mí sobre el momento en el que llega a casa después de una jornada de trabajo. Además, aseguró que cuando está lejos de la pequeña puede llegar a hacer “siete Facetime al día”. “No, es que tengo un parón y digo ‘voy al baño y ahora vengo’, y es cuando la llamo”, explicó la sobrina de Paco de Lucía sobre el vínculo que tiene con su hija.