Malú despeja los rumores de crisis con Albert Rivera

El verano es época de conciertos y festivales, y si no, que se lo digan a Malú. Era durante el pasado fin de semana cuando la cantante llevaba a cabo un concierto en Mallorca, donde se congregó una gran parte de sus fans que esperaba como agua de mayo esta fecha dado el tiempo que habían pasado sin verla a consecuencia del coronavirus.

Después del show y, una vez regresaba a Madrid, la intérprete de Blanco y negro era captada por las cámaras de Gtres con un rostro de felicidad que le era imposible ocultar. No obstante, admitió que, durante la época estival, no tendría mucho tiempo de vacaciones: “No mucho, porque al final estás así, pero ya sabes…”, contaba, haciendo referencia a la gran carga laboral con la que cuenta de cara a los meses venideros. Pero ni eso impedirá que Malú pueda aprovechar sus ratos libres acompañada de sus pilares fundamentales. Estos no son otros que Albert Rivera y su hija, con quienes ha formado una preciosa familia: “Tiempo para la familia siempre hay”, aseguraba ella misma. Unas palabras con las que deja entrever que no son ciertos los rumores de crisis que han apuntado hacia la pareja durante las últimas semanas, y que ambos siguen manteniendo intacto el estrecho vínculo amoroso que les une.

Según apuntaba Socialité recientemente, Malú y Albert no se ven desde el pasado 15 de junio, o sea, hace más de un mes. Y es que, aunque ella ha viajado junto a su familia para dar guío a sus distintos compromisos laborales, lo cierto es que en ninguna de estas apariciones ha habido ni rastro del que fuera líder de Ciudadanos. Una ausencia que no ha pasado desapercibida para la prensa, que ha estado siguiendo muy de cerca a la pareja, y aunque en un primer momento habrían optado por alquilar una casa en Zahara de los Atunes para disfrutar allí la primera quincena de julio, finalmente no habrían acudido, lo que hace saltar aún más si cabe las alarmas en torno a ellos. Por si fuera poco, hace tan solo unos días, Canales Rivera contaba en Sálvame que el expolítico y la artista no estaban pasando por su mejor momento a nivel sentimental: “Tengo un amigo en común que me contaba que ella había estado en Algeciras con la familia, pero que a su vez tenía una casa alquilada en Zahara de los Atunes la primera quincena de julio. Al final no ha ido (…) Alejandro Sanz ha estado los primeros 10 días de julio también en Zahara de los Atunes, ya que ha actuado en Cádiz capital el viernes 8 y el sábado 9 de julio. El 10 se ha ido. Que ella no haya aparecido, incluso estando su gran amigo, y no se hayan visto es todavía más sospechoso”, pronunciaba el colaborador. Unos indicios a los que, ni ella misma ni sus familiares, como es el caso de Paco de Lucía, han querido responder, siguiendo su día a día con total normalidad y haciendo caso omiso a especulaciones.