Aunque la relación sentimental de Malú y Albert Rivera siempre ha estado marcada por la absoluta discreción, lo cierto es que la pareja siempre ha tenido que luchar contra los rumores de crisis que han rodeado a su relación desde el nacimiento de la pequeña Lucía, su primera y única hija en común.

Tras varias semanas de calma, la cantante y el abogado han visto cómo el estado de su relación ha vuelto a formar parte de la actualidad mediática después de salir a la luz que la intérprete de Ahora tú se ha ido de vacaciones a la costa gaditana sin la compañía del exlíder de Ciudadanos.

Hace unos días Canales Rivera desvelaba en Sálvame nuevos datos, a través de los cuales muchos han dado por confirmada la ruptura: “Tengo un amigo en común que me contaba que ella había estado en Algeciras con la familia, pero que tenía una casa alquilada la primera quincena en Zahara de los Atunes y no ha ido”, confesaba el torero.

Por si esto fuera poco, el diestro reveló que, aunque el hecho de que la artista no haya disfrutado de su estancia en Zahara podría estar propiciado por cualquier motivo, se trata de algo que ha llamado poderosamente la atención teniendo en cuenta que, durante esos días, su gran amigo Alejandro Sanz se encontraba pasando unos días en la localidad gaditana: “Alejandro Sanz ha estado los primeros 10 días de julio en Zahara también. Que ella no haya aparecido estando su gran amigo es todavía más sospechoso”, añadió el primo de Kiko Rivera.

Tras hacerse eco de esta alarmante información, Socialité ha querido ponerse en contacto con el círculo más íntimo de la pareja, llegando a obtener una respuesta por parte del padre de Malú. Y es que, aunque siempre ha tratado de permanecer alejado del foco mediático, en esta ocasión Pepe de Lucía no ha tenido ningún reparo a reaccionar a esta nueva polémica que vuelve a poner la relación de su hija con Albert Rivera en la cuerda floja.

El cantaor ha reconocido que él no tiene constancia de que la pareja haya dado por terminada su relación, pero ha llegado a confesar que, en caso de que así sea, tampoco le gustaría saberlo: “Perdóneme, pero yo no puedo entrar ahí. Yo no sé nada, estoy en un momento ahora de dificultad, pero te doy mi palabra de honor de que no me ha llegado nada. Tampoco quiero saberlo porque vivo en un mundo y en una burbuja muy tranquilo y muy feliz”, ha reconocido.

Del mismo modo, el artista ha tratado de explicar que si no sabe nada de esta información que tanto está dando de qué hablar es porque ellos son una familia que únicamente suele hablar “de cosas triviales” y de “cosas que pasan” y que por ello no puede aportar ningún dato esclarecedor sobre esta misteriosa situación.

Lo único que se sabe hasta el momento, después de todo lo comentado por Canales Rivera, es que la última vez que vieron juntos a Malú y Albert Rivera fue el pasado 15 de junio y que tras esto la cantante puso rumbo al sur junto a su hermano, pero sin el respetado abogado.