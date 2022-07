Alejandro Sanz, pieza clave en la separación de Shakira y Piqué

La separación entre Shakira y Gerard Pique va a camino de convertirse en uno de los grandes culebrones de este verano. Desde que en el pasado 4 de junio la cantante anunciase mediante un comunicado el fin de su relación, semana tras semana, día tras día, se vienen conociendo detalles de su vida íntima, así como algunos de los motivos que han desgastado a uno de los matrimonios más mediático en tierras españolas. Sin embargo, hay un tercer elemento en esta historia que ha permanecido oculto hasta. Según ha podido saber LOOK en exclusiva, existe un hombre en la sombra, conocedor de los entresijos del “divorcio” del año y que a su vez se ha revelado como el gran apoyo de la artista colombiana en las últimas semanas. Ese hombre es Alejandro Sanz.

El cantante de Corazón partío es uno de los grandes amigos de Shakira. Juntos se han divertido, han cantado y han saboreado las mieles del éxito. Desde que supo que el matrimonio de su amiga “del alma”- consta que el vínculo entre ambos músicos es fuerte y sólido desde hace décadas- Alejandro se ha convertido en el gran apoyo y en el gran consejero. Fuentes de toda solvencia cuentan a este medio que la interprete de WakaWaka no da ningún paso en lo que a su separación respecta sin consultarlo antes con Alejandro. Y para muestra de ello dos ejemplos: el madrileño es el responsable de que Shakira haya contratado los servicios de la abogada Pilar Mañe, una de las grandes abogadas de familia de España y es, además, quien más está insistiendo para que su amiga vuelva a residir en Miami. Alejandro la quiere ver feliz y realizada y le ha hecho ver que es lo mejor para su carrera. El regreso a Estados Unidos, aunque aún no es una decisión firme ni se conoce si sería definitiva, parece ser la gran piedra angular y a la vez el escollo que enfrenta a Shakira con Gerard Piqué, que no quiere que sus hijos se vayan a vivir tan lejos. La influencia de Alejandro Sanz, como queda patente, es mucha y probablemente sin pretenderlo, se ha convertido en uno de los protagonistas de la intrahistoria del tema más mediático de los últimos tiempos.

Shakira refuerza su equipo legal

Pilar Mañe, la reputada abogada matrimonialista, es la encargada de llevar a cabo las duras negociaciones que enfrentan a la colombiana y el español por la custodia de sus hijos. LOOK ha podido saber que estas duras negociaciones se están dando con la máxima cordialidad y el máximo respeto entre ambas partes. Sin embargo, el pasado fin de semana ha entrado en juego un nuevo elemento que puede ayudar aún más en lo que a acercar posturas se refiere. Se trata de Heli Abel Torrado, un abogado que llegó a Barcelona hace apenas unos días para asesorar a Shakira en su proceso de ruptura (o reconciliación) con el futbolista, desde un punto de vista más humano que legal. Tanto la cantante como el deportista conocen bien al letrado, ya que Heli es primo de la madre de la autora de ‘Me enamoré’. Hombre afable, de consensos y gran negociador, Heli Abel fue el responsable de cerrar el capítulo “Antonio de la Rua” en la vida de Shakira- la artista tuvo que pagar una indemnización a su ex bastante más baja de la que este demandaba- y se espera que sea también determinante para negociar este nuevo episodio al que se enfrenta. La buena relación que el abogado mantiene con Piqué podría ayudar a que se logre un acuerdo que satisfaga ambas partes o quien sabe, si tal y como sueña la madre de la cantante, pueda hasta ser el artífice de una reconciliación que muchos ya no descartan.