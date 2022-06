Gerard Piqué, ‘sufriendo’ por Shakira según su entorno más cercano

Ha pasado casi un mes desde que tuviera lugar una de las noticias más impactantes del panorama social: tras más de una década de relación, Gerard Piqué y Shakira rompían su relación. Muchos eran los rumores que giraban en torno a ellos sobre una posible infidelidad por parte del jugador del FC Barcelona, viéndose obligada la pareja a hacer pública su ruptura a golpe de comunicado.

Desde ese preciso momento, el central catalán ha sido relacionado con muchas mujeres, mientras que, entre tanto, la artista reaparecía públicamente, visiblemente afectada y protagonizando planes junto a sus hijos como nunca antes en un intento por calmar el dolor que le habría supuesto esta separación. Pero al parecer, la intérprete no habría sido la única afectada por la situación, y aunque en un primer momento parecía ser totalmente ajena a él, lo cierto es que se habría sincerado al máximo con algunos de sus compañeros de equipo.

En esta última ocasión, ha sido Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, quien ha pedido la palabra para hablar largo y tendido sobre el convulso momento que estaría atravesando el deportista: “Piqué está sufriendo mucho por Shakira. Tanto como imaginamos, tenemos en nuestra imaginación jugadores con fama, dinero y todo lo que nos gusta, pero ellos son personas y Piqué es un gran ser humano. Es uno de los capitanes, tiene mucha suerte y nos ha dado mucho al equipo”, sentenciaba el empresario para ¡Hola! y Caras, aclarando así que este proceso de ruptura no está siendo nada fácil para Gerard ni para su entorno más cercano. De hecho, su discurso no ha quedado ahí y ha seguido haciendo hincapié en la personalidad de su jugador, haciendo un llamamiento directo hacia todos sus fans: “Aunque ha pasado por circunstancias que no son bonitas para nada, con hijos pequeños, Piqué se merece todo el apoyo y el amor de los fans. No escuchen las noticias que intentan mostrarlo como un hombre frívolo, sin sentimientos, que no siente nada. Tengo suerte de conocerlo y de haberlo tratado como persona. Es una persona extraordinaria que está sufriendo. Y hay que ayudarlo”, zanjaba Laporta, visiblemente posicionado del lado del central en plena polémica sobre su distanciamiento con Shakira.

Comentarios que no cesan

Pese a haber salido a la luz el que parece ser un arrepentimiento en toda regla por parte del futbolista, han seguido haciéndose públicas imágenes y acercamientos por parte de éste que podrían dar lugar a dudas. En la última ocasión, y hace tan solo unos días, el catalán viajaba a Estocolmo por motivos profesionales en torno a su empresa Kronos. Aún así, también tuvo oportunidad de disfrutar del ocio nocturno de Oslo en compañía de una joven rubia con la cual mantenía una actitud un tanto cariñosa. Un acercamiento que apuntaba a que podría haber pasado página en su historia de amor con Shakira de manera definitiva y que se suma a otras actitudes muy similares por parte del defensa, que fue relacionado estrechamente con una excamarera con la que reapareció en una localidad catalana.