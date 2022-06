No son buenos momentos para Shakira. Desde que anunciara su separación de Piqué a golpe de comunicado, su vida ha dado un giro de 180 grados, y no precisamente a mejor. Mientras el jugador del FC Barcelona disfruta plenamente de su soltería en Estocolmo, donde ha sido visto en compañía de una mujer, la intérprete de Loba está haciendo frente a otro revés. Por si fuera poco superar una ruptura, la cantante se ha visto perseguida por no uno, sino dos acosadores que, desde hace ya varios días, están merodeando por su domicilio.

Al parecer, la colombiana está muy preocupada, pese a contar con seguridad privada y varios policías vigilando su vivienda de Esplugues de Llobregat. Tanto es así que la artista ha tenido que llamar a la Guardia Urbana, que se ha personado a los pocos minutos en la vivienda familiar. Pero no todo ha quedado ahí, pues en los últimos días, también se han descubierto unas pintadas en su calzada de uno de los acosadores en las que pide matrimonio a Shakira, además de gritar desde la calle e insultar a los periodistas que se encuentran fuera de la vivienda. “Te quiero, mujer bonita”, “Vengo a por ti, mi amor” o “Estoy listo para casarme contigo ahora mismo y apoyarte” han sido alguno de los mensajes que se han podido leer a los pies de su casa.

Además, el otro acosador, que se trata de un hombre francés, también le ha dejado cartas en el buzón. Una actitud que no ha gustado nada a la artista, viéndose obligada a tomar las medidas legales pertinentes para poner fin a esta situación. Tal y como ha confirmado Sálvame, Tonino, el hermano de la cantante, habría acudido a la policía para interponer una denuncia.

Una preocupante situación que ha incrementado los rumores sobre una marcha de Shakira a Miami. Por lo visto, la intérprete de Waka Waka ya tenía previsto mudarse allí junto a sus hijos, una decisión que se habría visto apoyada tras los acontecimientos ocurrido estos últimos días. “El tema de los acosadores podría ser su argumento para mudarse a Miami”, ha afirmado Laura Fa en su programa Mamarazzis, donde se confirmó por primera vez la separación de la pareja. Y es que, aunque esta solución cobraría ahora mucho peso, lo cierto es que tendría que llegar a un acuerdo con Piqué, pues ambos comparten dos hijos y sería inviable que el padre pudiera verles debido a que tiene su trabajo en Barcelona y Miami le pillaría bastante lejos.

Por el momento, la vida personal de Shakira está en pleno huracán, todo lo contrario a su carrera profesional. Pese a las dificultades que la cantante está teniendo que hacer frente, y contra viento y marea, Shakira ha continuado cosechando éxitos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Black Eyed Peas (@blackeyedpeas)

Si hace unos días, su tema Te Felicito junto a Rauw Alejandro superó los 100 millones de reproducciones, ahora el nuevo lanzamiento del tema Don’t you worry, junto a Black Eyed Peas y David Guetta, está a un paso de convertirse en el hit del verano. Y es que, tras cinco años alejada de la industria musical, la intérprete de Loba ha regresado por todo lo alto, justo en el momento que su carrera profesional celebra los 30 años.