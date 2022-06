ÚLTIMA HORA: Shakira y Piqué se separan

Triste noticia para el mundo del corazón. Una de las parejas más aclamadas del panorama nacional ha decidido poner punto y final a su relación. Tras más de 12 años profesando su amor y dos hijos en común, Shakira y Piqué han decidido tomar caminos diferentes. Así lo han anunciado en un comunicado divulgado a través de Efe, afirmando además que están en plenos trámites de separación: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”.

En los últimos días, la cantante y el futbolista han pasado a formar parte del foco mediático, poniendo su relación en duda tras salir una información que confirmaba que el de Cataluña habría sido infiel a la madre de sus hijos. Días después de ver la luz una noticia que habría hecho tambalear los cimientos de su relación, la intérprete de Waka Waka volvió a ser noticia al ser víctima de un ataque de ansiedad que le llevó a desplazarse en ambulancia hasta el hospital más cercano. Ahora, en mitad del revuelo, la pareja ha decidido poner fin a sus rumores de crisis matrimonial y, dando un paso al frente, han confirmado haber tomado la decisión de separarse.

Una presunta infidelidad

Hace tan solo dos días, Piqué se convirtió en el protagonista de la prensa rosa. Varios medios de comunicación publicaron que el defensa del FC Barcelona habría sido infiel a su pareja con una misteriosa mujer, hasta tal punto de que la cantante no le habría quedado más remedio que echar de casa al culé. Al parecer, Shakira estaría afectada por la traición y devastada por la situación, mientras que el padre de los pequeños se habría tenido que trasladar a su piso de soltero en plena calle Muntaner de la ciudad catalana. Fueron Laura Fa y Lorena Vázquez quienes, a través de su podcast, desvelaron los supuestos motivos por los que la pareja se habría distanciado en los últimos meses: “La cantante lo ha pillado con otra y sabe quién es ella, con nombre y apellidos, por eso ha tomado la decisión de separarse”. Además, las comunicadoras apuntaron que la mujer en cuestión se trata de “una rubia de unos 20 años”, estudiante y azafata de eventos. Una cuestión que, lejos de confirmarse, ha dejado un camino de especulaciones tras ver la luz la noticia de que, finalmente, la pareja ha decidido poner punto y final a su matrimonio.

Un ataque de ansiedad

Tras conocerse la presunta infidelidad y con su relación en la cuerda floja, Shakira no pronunció palabra pero protagonizó un altercado que dejaba ver que su vida no estaba atravesando un buen momento. Al parecer, a las cinco de la tarde del día de ayer, la cantante sufrió un ataque de ansiedad y tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital. Tal y como revelaron fuentes cercanas a la pareja a la revista ¡Hola!, la colombiana no podía parar de llorar mientras que el futbolista, con un semblante serio, se mantenía pendiente del estado de salud de su pareja. Al parecer, Shakira ordenó que la llevasen a la clínica Teknon de Barcelona y recibió un abrazo del futbolista.