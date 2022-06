Chris Evans y Shakira, ¿algo más que amistad? El actor responde

La ruptura de Shakira y Piqué ha traído mucha cola. Tan solo unos días después de que saliera a la luz que habían puesto punto y final a su historia de amor a golpe de comunicado, muchos han sido los rumores de que ambos habría vuelto a encontrar la ilusión en otras personas. Mientras que el jugador del FC Barcelona se le ha relacionado con una joven rubia de 22 años, estudiante y azafata de eventos, a la intérprete de La bicicleta le han salido dos nuevos candidatos para conquistar su corazón.

Henry Cavill, conocido por su papel en Superman y Chris Evans, intérprete de Capitán América, han sido los dos grandes nombres que han salido a la palestra. Al parecer, el primero habría sido descartado por completo al tener una relación, pero el segundo ha sonado con mucha fuerza al comenzar a seguir a Shakira en sus redes sociales nada más anunciarse la separación de la cantante. Un follow que ella respondió con otro igual. Tras esto, el universo 2.0 se incendió de conspiraciones, pues al parecer, el actor solo sigue a 211 personas en Instagram, con las que comparte profesión, por lo que resultó muy extraño que comenzara a seguir a la intérprete de Waka waka sin apenas conocerla.

Por el momento, se desconoce si entre ellos existe algo más que una simple amistad y, aunque Shakira no ha querido pronunciarse, quien si lo ha hecho ha sido el Capitán América que, con motivo de la promoción de su nueva película, Lightyear, ha querido atender a las cámaras para desmentir los rumores. “No estaba enterado, creo que no paso mucho tiempo en redes sociales, pero ella es espectacular”, ha contestado respecto a su presunta conquista. Al parecer, el protagonista de Los Vengadores ni siquiera ha coincidido con ella. “No he tenido la oportunidad de conocerla, pero soy muy fan de ella”, ha sentenciado.

Someone finally asked Chris Evans about the Shakira follow on Instagram 😭pic.twitter.com/EsTfosIX9K — Abira | TE FELICITO 🤖🇵🇰 (@shakmademecrazy) June 10, 2022

Y es que, la estrella de Hollywood se ha convertido en uno de los nombres colaterales de la ruptura entre la de Barranquillas y el catalán. Siguiendo el hilo de la conversación, el actor ha descartado por completo tener algo sentimental con ella: «¿Que si saldría con ella? ¿Estás tratando de conectarme con Shakira? Eso sería demasiado para decirlo ante las cámaras”. Sobre si se atrevería a participar en un videoclip de la cantante para mover las caderas, Chris ha confesado no ser este su campo: “Oh, dios. Me daría mucha vergüenza estar a su lado, porque es demasiado buena en eso”. Unas palabras que dejan más que claro que, además de que el actor de Marvel es completamente ajeno a los rumores, la admiración que siente hacia ella es más que inmensa.

Chris Evans es considerado como uno de los solteros de oro de la industria cinematográfica, al que se le ha relacionado con multitud de actrices como Selena Gómez o Ana de Armas. Sin embargo, lejos de Hollywood, ahora parece que ha pasado al campo musical. No obstante, no es el único rostro vinculado a Shakira que ha sonado con fuerza tras su separación, pues los medios de comunicación también se han hecho eco de un presunto romance entre la colombiana de Henry Cavill. Al parecer, todo ha sido por un vídeo de 2015 en el que se podía ver cómo el británico se quedaba embelesado con ella en una alfombra roja y que cobró fuerza cuando, hace unos días, se comenzaron a seguir en Instagram. Sea como fuere, lo que está claro es que en esta nueva etapa de Shakira, pretendientes no le van a faltar aunque, como ella misma ha dejado bien claro, ahora su prioridad son los dos pequeños de la casa.