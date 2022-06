Comienza una nueva etapa para Piqué y Shakira. Después de varias semanas en las que los medios de comunicación se hicieron eco de una crisis matrimonial, la pareja anunció que habían puesto punto y final a su historia de amor a golpe de comunicado: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”.

Ahora, comenzando una nueva vida en la soltería, la expareja está experimentando una nueva forma de vida, intentando mantener al margen a sus hijos y queriendo seguir siendo la bonita familia que durante tantos años han demostrado ser. Además, tanto la cantante como el futbolista han tenido que reorganizar su día a día, con el objetivo de pasar el mayor tiempo junto a sus hijos y repartirse las tareas familiares. Mientras que la intérprete de Waka waka ha sido fotografiada llevando a su hijo menor, Sasha, a sus clases de artes marciales, el futbolista del Barça se ha encargado de recoger a Milan del que fuese su hogar familiar durante tantos años.

Tal y como han podido captar las cámaras, Shakira no está atravesando su mejor momento. Llevando a uno de sus hijos al colegio en Barcelona, la artista se dejó ver con semblante serio y paso firme, una actitud nada común en ella que deja entrever lo complicado de la situación. No obstante, tan solo un día después, la intérprete de uno de los éxitos que está arrasando en la actualidad, Te felicito, parece haber cambiado por completo su actitud. Así, retomando su vida cotidiana, se ha dejado ver llevando pizza al colegio de sus hijos para invitar a todos sus compañeros, aunque se desconoce el motivo, pues aún no es el cumpleaños de ninguno de los miembros de su familia. No obstante, estas instantáneas han dejado claro que la de Barranquillas ha querido retomar su normalidad y dar un giro de 180 grados a su actitud, demostrando que después de la tormenta siempre llega la calma.

Por su parte, Piqué también ha continuado con sus quehaceres, dejando a un lado sus compromisos personales para centrarse de lleno en su familia. Al parecer, el catalán, tras regresar de República Checa, hasta donde se desplazó para asistir un campeonato de su pequeño, tenía previsto comenzar sus vacaciones en las Maldivas, aunque por el momento su destino ha sido Barcelona y de allí no tiene pensado moverse en los próximos días.

De igual forma, pese a tener varios planes en estos días de descanso, se ha sabido que ha cancelado cada uno de ellos. Al parecer, el culé no acudirá a una de las fechas marcadas en su calendario, la boda de su amigo Jordi Alba y Romarey Ventura. Tal y como ha informado Culemanía, el de Barcelona habría declinado la invitación para este enlace que tendrá lugar el próximo 17 de junio en la localidad sevillana de El Viso del Alcor. Según el medio citado, el motivo por el que Piqué no asistirá a la ceremonia sería el de evitar ser el centro de atención y restar el protagonismo que la boda se merece. Sea como fuere, lo que está claro es que esta separación está haciendo mella en la vida de la pareja, siendo obligados a cambiar por completos sus planes y adaptarse lo antes posible a esta nueva etapa, donde la soltería y la familia están más presentes que nunca.