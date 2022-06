El movimiento clave de Shakira al retomar su vida en Barcelona

No hay duda de que no están siendo momentos fáciles para Shakira y Gerard Piqué. Era hace tan solo unos días cuando salía a la luz una supuesta infidelidad por parte del jugador a la cantante. Una información que dinamitaba a la pareja por completo, hasta el punto de que a la colombiana no le quedaba más remedio que lanzar un comunicado en el que confirmaba su ruptura pidiendo respeto, especialmente para sus hijos.

El viaje que ambos protagonizaron en República Checa con el objetivo de ver en primera plana a su hijo Milan jugando a fútbol fue el hecho que marcó un antes y un después en sus respectivas vidas, las cuales darían un giro de 180 grados de ahí en adelante para dar comienzo a un día a día siguiendo caminos muy distintos. Es por ello que, en un intento por seguir con su rutina con total normalidad, las cámaras de Gtres han captado en exclusiva a Shakira paseando por Barcelona, disponiéndose a llevar a uno de sus hijos al colegio. Con un rostro visiblemente serio y paso aligerado y firme, la intérprete de Waka Waka evadía todas y cada una de las preguntas de la prensa, evitando también que los medios de comunicación pudieran frenar su camino para poder llevar a cabo sus quehaceres en un tiempo récord y sin impedimentos.

Era el pasado lunes, día 6, cuando tras la polémica que había ocasionado su distanciamiento con Piqué, Shakira reaparecía. Lo hacía con la mejor de las sonrisas y montada en un coche para salir de su domicilio y volver a retomar su vida social, demostrando así que ni este varapalo podrá hacer que deje de lado tanto su lado personal como el profesional. Por el momento, la cantante está plenamente centrada en el cuidado de sus hijos y en el éxito musical que le ha supuesto el lanzamiento de Te Felicito junto a Rauw Alejandro, tema que ya acumula más de 86 millones de reproducciones en YouTube, las cuales van in crescendo con el paso de las horas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

Por si fuera poco, además de haber tenido que sufrir su separación del hombre que había permanecido junto a ella durante más de una década, la de Barranquilla se llevaba un gran susto a consecuencia de un grave accidente de su padre, motivo por el cual tuvo que acudir al hospital de inmediato para acompañarle y apoyarle en una situación de lo más compleja para los dos. A esta dificultad también se suma la última y drástica decisión de la Audiencia de Barcelona, la cual avala la decisión del juez instructor de enviar a la cantautora a juicio como acusada de haber defraudado hasta 14,5 millones de euros a Hacienda al intentar ocultar su residencia en España y los ingresos que percibe a través de paraísos fiscales. Unas acusaciones muy duras que ponían a Shakira contra las cuerdas, que probablemente no pudo llegar a imaginar que ese tan solo sería el comienzo de unas semanas de lo más convulsas para ella.