Después de días de rumores, finalmente salió a la luz que Shakira y Gerard Piqué habían dado por finalizada la historia de amor que comenzaron allá en 2011. A través de un comunicado emitido el pasado sábado mediante Efe confirmaron la noticia. “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, se podía leer en la misiva de la que se hicieron eco los medios de comunicación.

Antes de que se supiera que la cantante y el futbolista iban a continuar sus vidas por separado, se revelaba un episodio en el que la intérprete Waka Waka era atendida el sábado 28 de mayo alrededor de las 17:00 horas por los servicios sanitarios que se desplazaron hasta las inmediaciones de su domicilio, situado en la localidad barcelonesa de Esplugues de Llobregat.

La revista ¡Hola! pudo conocer detalles de lo ocurrido e indicó que Shakira había sufrido un ataque de ansiedad, según confirmaron testigos a la citada publicación. Finalmente, fue la artista quien explicó lo sucedido. “Recientemente he recibido algunos mensajes de preocupación sobre personas que dicen haberme visto en una ambulancia en Barcelona”, comenzó explicando en Twitter para después contar que, su progenitor había sufrido una caída “importante”. “Gracias a todos de corazón por su apoyo y cariño siempre”, finalizó.

Ahora, ha compartido en su perfil de Instagram un enternecedor vídeo en el que aparece junto a su padre, muy implicada en su pronta recuperación. “Con mi papá de alta, ya en casa y en el camino ascendente, ayudándole con su estimulación cognitiva después del traumatismo. Gracias a todos por arroparnos con su inmenso cariño”, ha confesado a sus seguidores. Como era de esperar, el post no ha tardado en llenarse de numerosas muestras de cariño.

Shakira y Piqué, ajenos a la polémica de su ruptura

Pese a que emitieron un comunicado zanjando así todo tipo de habladurías sobre su relación, ninguna de las partes ha vuelto a hacer declaraciones al respecto. Se mantienen ajenos y continúan con su rutina, evitando estar en el centro de la polémica. Hace tan solo unas horas, se confirmaba que la expareja del deportista, Nuria Tomás va a hablar largo y tendido sobre cómo fue su relación con Piqué.

Lo hará en forma de documental, al más puro estilo Rocío Carrasco. A través de su página web ha dado a conocer este acontecimiento que marcará un antes y un después en su vida. “Hola, soy Nuria Tomás. No sé cómo he llegado a acabar rodando mi propia serie”, comenzaba explicando en el tráiler de una pieza audiovisual. «Tuve dos puntos de inflexión en mi vida, en mi adolescencia. A los 21 años me pasó algo que cambió completamente mi vida. Siempre digo que parte de mi inocencia se quedó allí, y ahí empecé a ser otra», sentenciaba.