Gerard Piqué lucha por la custodia de sus hijos con ayuda de los abogados de Arantxa Sánchez Vicario

Shakira y Piqué han comenzado a llevar a cabo una vida separados. Era hace casi un mes cuando la cantante hacía público un comunicado en el que admitía su ruptura con el jugador del FC Barcelona tras los muchos rumores que apuntaban a una posible infidelidad por parte de este. Una drástica decisión que acarrearía consecuencias a nivel personal para ambos, poniendo en el punto de mira a sus hijos, Milan y Sasha.

Desde que se dio a conocer la separación, muchos han sido los momentos en los que la colombiana ha demostrado el gran vínculo que la une a sus dos pequeños. Gran parte de sus recientes apariciones públicas han tenido lugar mientras les llevaba al colegio, haciendo gala de la gran complicidad que mantienen. No obstante, todo apunta a que el futbolista también estaría haciendo todo lo posible para conseguir la custodia de los dos menores. Y es que, al parecer, la expareja no ha conseguido llegar a un acuerdo amistoso sobre este asunto.

Las disparidades entre ambos han provocado que, tanto la cantante como el deportista, se hayan encargado de buscar expertos en el ámbito que puedan hacerse cargo de la situación y solventarla a su favor. Un tema de lo más importante que determinará el futuro de Milan y Sasha, y por el que Piqué ha querido contar con los mejores profesionales: Tamborero Abogados. Este despacho, escogido en su día por Arantxa Sánchez Vicario en una situación similar, está especializado en el asesoramiento legal en materia de Derecho de Familia, mientras que, por otro lado, Shakira ha optado por poner toda su confianza en Pilar Mañé.

La Vanguardia ha sido el medio encargado de desvelar que, pese a que en un primer momento la intérprete de Waka Waka y su ex habían contado con un equipo de abogados para ambos, la difícil situación amistosa por la que pasan habría hecho que, finalmente, se decantaran por contratar cada uno a su propio equipo de expertos legales, los cuales se verán obligados a luchar en una batalla que no ha hecho más que empezar. Y es que, mientras que la de Barranquilla prefiere que sus hijos se instalen junto a ella en Miami durante los próximos meses, habiendo ofrecido un régimen de visitas a Gerard, éste prefiere que se queden en Barcelona para continuar con su enseñanza estudiantil.

No obstante, y pese a que no parece que tengan intención alguna de llegar a un acuerdo conciliador para ambas partes, si en algo coinciden la cantante y el jugador es que su prioridad es el bienestar de sus hijos, razón por la que, por el momento, prefieren llevar a cabo negociaciones amistosas antes de que no les quede más remedio que verse las caras en un juicio y que sea la Justicia la que tenga la última palabra. De hecho, ya han conseguido repartirse las vacaciones para poder disfrutar de los pequeños a partes iguales, ya sea en Londres o al ritmo de las olas de Cantabria.