Arantxa Sánchez Vicario carga contra ‘El método Williams’

El método Williams, el film que relata la vida de Richard Williams, el padre y entrenador de las famosas tenistas Venus y Serena Williams, ha dado mucho de qué hablar. Primero por el Oscar a mejor actor que ganó Will Smith gracias a su interpretación en la película, un galardón ensombrecido por el famoso bofetón que ha recorrido ya el mundo entero; y segundo, porque ahora la tenista Arantxa Sánchez Vicario ha estallado por el retrato que se hace de ella en la cinta.

La leyenda del tenis español se ha sentado frente a los micrófonos de El Larguero y ha dado su opinión. “Sí, vi la película en el estreno. La recomiendo. Pero nadie nunca me dijo nada de que aparecía mi personaje en El Método Williams. Lo supe porque un amigo me lo comentó y así fue como me enteré que salía en la película, y además me lo dijo justo antes del estreno. Hasta ese momento no sabía nada”, ha comenzado diciendo en el programa de Cadena Ser. Siguiendo el hilo de la conversación, Vicario ha querido ser sincera y, mostrándose disconforme con cómo han plasmado su persona en la película, ha cargado contra el filme. “Mejor no comento sobre el papel que hacen de mí en la película… Es inexacto lo que dice. No quiero culpar a la actriz que me interpreta. Intentan que sea bastante parecida a mí. Era rubia y la tiñeron el pelo de negro para que fuese más auténtico. Se ve que es una chica mexicana que juega al tenis, yo no la conozco y no puedo decir mucho más de ella. Por eso no me quería pronunciar”, ha explicado mientras ha dejado claro que nada tiene que ver la actriz que lo interpreta, la tenista mexicana Marcela Zacarías.

Aunque su papel en El método Williams es pequeño y su aparición ha pasado ligeramente desapercibida, la tenista española ha querido sacar algunos fallos del partido contra Venus Williams que refleja la película. «En 1994 era la número 2 del mundo, cabeza de serie número 1 del torneo. Era el torneo de Oakland, no se jugaba al aire libre, era indoor, y se jugaba en noviembre, a final de temporada, antes de la gira del Masters femenino que se jugaba en Nueva York. Era en pista dura y súper rápida, no como parece en la película”, ha explicado. Difiriendo en muchos de los detalles del partido, la protagonista ha seguido criticando su papel en la cinta: “Es imposible que me hubiera ido de la pista con 1-3 porque nunca te puedes ir en los juegos pares, si acaso me habría ido en el 2-3. Además, luego el tiempo está limitado, cuando uno va al baño está limitado. Me habrían sancionado si hubiera estado más tiempo. Lo que pasa es que eso le da la importancia a la película. No hay otra forma de que sea relevante la película”, se ha sincerado. “Es verdad que perdí el primer set por 2-6 pero después gané 11 juegos seguidos y eso lo dice todo. Acabé ganando el torneo en individual y dobles y era cuando estaba en el mejor momento de mi carrera. El año anterior había sido número 1. Pero la película no habría tenido tanto tirón si no lo hubieran hecho así. Es Hollywood”, ha zanjado.

Vicario, pese a la inexactitud de su papel en la película, ha destacado que mantiene una buena relación con la familia Williams. “El momento en el que me ponen como mala malísima cuando voy perdiendo por 2-6 y 1-3 es totalmente incorrecto y yo era la protagonista, por lo que lo sé. He tenido una carrera brillantísima, nadie me regaló nada para conseguir lo que conseguí y no entiendo el significado de que saquen eso”, ha comunicado. A pesar de todo, la tenista española ha querido recomendar la película, que ha calificado como épica. “La recomiendo porque habla del esfuerzo. Tengo buena relación con Richard Williams, conozco a Venus y a Serena, me he enfrentado muchas veces con ellas, hemos tenido buenas rivalidades y partidos y la verdad es que lo de la película me sorprendió”, ha concluido.