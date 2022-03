El tema de la bofetada de Will Smith a Chris Rock en plena gala de los Oscar sigue estando presente en la actualidad de todos los rincones del planeta. La reacción del ganador de la estatuilla a mejor actor en un intento por defender a su esposa ante la broma del presentador no ha pasado desapercibida, teniendo tanto partidarios como detractores. De hecho, estos últimos consideran incluso que la Academia debería quitar el galardón al actor ante una actitud tan extrema.

Aunque minutos después de la gala la Academia de Hollywood hizo público un tweet en el que condenaba todo acto de violencia, ha sido ahora cuando los organizadores del evento cinematográfico más importante del mundo han dado un paso al frente para explicar qué medidas tomaron cuando tuvo lugar la famosa bofetada. Según ha aclarado la propia institución, tras el incidente, invitaron a Will a que abandonara la ceremonia, ya que “podría haber gestionado la situación de otra manera”, algo a lo que él se negó, continuando con su presencia hasta el final de una cita en la que, además, fue premiada su impecable labor en El método Williams.

The Academy does not condone violence of any form.

Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.

— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022