Jada Pinkett Smith días antes de la gala de los Oscar: “Me importa un carajo lo que la gente piense de esta cabeza calva mía”

Han pasado ya 48 hotas, pero se sigue hablando de la escena protagonizada por Will Smith y Chris Rock. El intérprete de El príncipe de Bel Air propinó una bofetada al humorista y conductor de la gala de los premios Oscar en pleno directo tras un chiste sobre la estética de su mujer, Jada Pinkett. Momento que ha marcado un antes y un después en la historia de los míticos galardones que tuvieron como telón de fondo el Teatro Dolby, en Los Ángeles.

Después de esta reacción de Smith se encuentra un trasfondo que afecta directamente a Jada, quien luce la cabeza rapada no por estética, sino por la enfermedad que padece desde hace varios años. Pinkett sufre de alopecia femenina, tal y como ella misma confesó en 2018 en el programa presentado por su madre, Red Table Talk.

La revista People ha dado a conocer que la empresaria también habló con total naturalidad de este problema capilar a través de un vídeo que publicó a través Tik Tok llamado “Estate orgullosa de tu corona #iamnotmyhair #hairjourney”. “Siendo una mujer negra y lidiando con el pelo en Hollywood, en la época en la que me crié, tener tu pelo lo más europeo posible era siempre la cosa, y eso fue realmente un reto, ya sabes, porque me gustaba mi pelo salvaje y rizado”, dice Pinkett en dicha red social.

“Pero nadie quería eso, así que siempre tuve que peinarme de formas que no me parecían naturales porque estoy tratando de jugar al juego. Así que, si estoy haciendo una portada, todo el mundo es como, ‘No, queremos tu pelo liso y fluido’, cuando es como, ‘Está bien, genial, pero eso no es realmente lo que le gusta hacer a mi cabello’”, añade. Para finalizar, Jada confiesa que “tuve que aprender a tener el valor de decir: ‘No, no voy a hacer eso’. Por eso hoy me siento libre: me importa un bledo lo que piense la gente de mi cabeza calva. Porque, ¿adivinen qué? Me encanta”.

Las disculpas de Will Smith

Will Smith ha dado un paso al frente. El ganador de la estatuilla en la sección de mejor actor por el film El método Williams, ha publicado un comunicado en el revela que se arrepiente de su acción, pero también pide disculpas.

“Mi comportamiento en los Oscar fue inaceptable e inexcusable. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué”, comienza diciendo en la misiva. El actor ha calificado la escena que protagonizó como “venenosa” y “destructiva”. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, añade arrepentido. “Una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”, termina diciendo Will.