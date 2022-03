Belén Rueda, testigo involuntario del romance clandestino que acabó en bofetada

Will Smith y Chris Rock se han convertido en los protagonistas inesperados de los Premios Oscar 2022. Pese a que la 94ª edición de la gala más esperada del panorama cinematográfico internacional contaba con un sinfín de invitados que esperaban ser los galardonados con una estatuilla que premiara su gran labor en este ámbito, el actor y el presentador fueron quienes marcaron el evento a raíz de un altercado que acabó en bofetada.

El Dolby Theatre de Los Ángeles acogió uno de los sucesos más impactantes de este 2022. Y es que, Chris Rock aprovechó su labor como maestro de ceremonias para intentar levantar al público lanzando un desafortunado chiste sobre el peinado de Jada Pinkett, que reapareció con el pelo rapado para hacer menos notables sus problemas de alopecia. En cuestión de segundos, Will no dudó en levantarse para dar un fuerte bofetón al presentador, procediendo después a sentarse de nuevo en su asiento para gritar al humorista: “Mantén el hombre de mi esposa fuera de tu boca”.

La desmesurada reacción por parte del protagonista de El príncipe de Bel-Air llevó a que fueran muchos quienes se cuestionaron si esta enemistad entre él y Rock llevaba ya cierto tiempo estando vigente. Y es que, ambos coincidieron por primera vez hace más de 27 años, creándose posteriormente un vínculo muy fuerte entre Chris y Jada a raíz del rodaje de las tres películas de Madagascar. Tanto tiempo juntos provocó que se convirtieran en íntimos amigos, motivo por el que surgieron los rumores de infidelidad por parte de la esposa de Will Smith hacia su marido, más aún teniéndose en cuenta que la conexión entre ella y el comediante conseguía traspasar las pantallas.

Por aquel entonces, Rock era padre de dos hijas, fruto de su matrimonio con Malaak Compton. Pero fue en 2014 cuando su vida dio un giro de 180 grados al anunciar que había solicitado el divorcio, admitiendo también su infidelidad. Aunque Jada nunca habría dado ese paso, todo apunta a que la relación entre ellos no llegó a muy buen puerto, ya que el presentador también hizo referencia a la esposa de Smith durante la ceremonia de los Premios Oscar 2016: “Jada boicoteando los Oscar es como yo boicoteando las bragas de Rihanna. No fui invitado. Esa no es una invitación que rechazaría”, apuntaba Chris en su diálogo, haciendo referencia a las protestas de Pinkett ante la “falta de diversidad” por parte de la Academia de Cine. Pero sus ataques no quedaron ahí, y también señaló al ganador de un Oscar a mejor actor protagonista: “Es una vergüenza que no esté nominado este año. Eso y que cobrase 20 millones de dólares por Wild Wild West”, finalizaba, abriendo una guerra que ha sobrepasado todos los límites seis años después.

Un matrimonio atípico

Pese a llevar un cuarto de siglo casados, las idas y venidas entre Jada Pinkett y Will Smith han estado siempre presentes. Chris Rock no fue el único hombre con el que la esposa del actor fue relacionada, saliendo también a la luz un supuesto affaire con Marc Anthony. Pero los escándalos mediáticos sobre infidelidades en la pareja no quedaron ahí, y el año pasado también se dio a conocer que la actriz tuvo una relación con un amigo de su hijo, el rapero August Alsina. Algo que ella misma admitió en un programa televisivo delante de su esposo, siendo muchos los momentos en los que ha admitido que ambos son libres de hacer lo que quieran pese a estar casados.