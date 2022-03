Ha sido uno de los momentos más desconcertantes de la noche. Poco antes de que Chris Rock presentara uno de los galardones, Will Smith le ha propinado una sonora bofetada que ha dejado atónito tanto al propio Rock como al resto de la audiencia. El presentador, conocido por sus bromas en ocasiones poco acertadas, ha hecho un chiste sobre el corte de pelo de la mujer de Will Smith, Jada Pinkett, que se ha rapado el cabello. Chris Rock ha dicho que el peinado de Jada se parecía al de Demi Moore en la película La teniente O’Neil, de la saga G.I. Jane. Una broma de poco gusto si se tiene en cuenta que la también actriz anunció el pasado año que había optado por ese corte de pelo a raíz de sus problemas de alopecia.

El ganador del Oscar a Mejor Actor Protagonista se ha levantado del patio de butacas de forma abrupta al escuchar la broma de Chris Rock y le ha dado una bofetada. Algo que, al principio, se ha pensado que se trataba de una escena guionizada, pero que, tras escuchar al protagonista de El príncipe de Bel Air diciendo dedicando una serie de insultos al presentador, ha generado una fuerte polémica, como era de esperar. Y es que, cuando Will Smith ha dicho una palabrota en televisión, la audiencia ha comprendido que no se trataba de una broma, ya que no se permite el uso de palabras malsonantes en antena. De hecho, este término ha sido censurado por la cadena ABC durante la emisión de la gala.

Un momento que se ha convertido rápidamente en trending topic en las redes sociales, donde se han multiplicado los memes y comentarios haciendo referencia a este llamativo desencuentro, sobre el que Jada Pinkett no se ha pronunciado, al menos, de momento. Tampoco lo ha hecho el otro implicado, el actor Chris Rock. Lo que sí ha trascendido es que el intérprete no tiene intención de presentar cargos contra Will Smith por la bofetada, tal como han confirmado fuentes oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Durante una pausa para los anuncios, la publicista de Will Smith se ha acercado hasta el intérprete para comentar el altercado, según ha publicado el portal Variety, pero no se han dado más explicaciones sobre este tema que, sin duda, ha sido el más llamativo de la noche. También se ha visto a Denzel Wahington, Bradley Cooper y al productor Tyler Perry comentado con el intérprete tras el incidente con Chris Rock.

En el instante en el que se ha anunciado el galardón a Mejor Actor Protagonista, Will Smith se ha ‘disculpado’ con la Academia, pero no ha habido referencias directas al altercado.