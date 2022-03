No hay duda de que la 94ª edición de la gala de los Premios Oscar pasará a la historia por algunos de los momentos que han tenido lugar. Y es que, pese a ser el evento más esperado a nivel internacional dentro del ámbito cinematográfico, sus ganadores han pasado a un segundo plano a raíz del bofetón que Will Smith propició a Chris Rock en pleno Dolby Theatre de Los Ángeles.

En un intento por animar la cita, el presentador aprovechó para hacer un desafortunado chiste sobre el peinado de Jada Pinkett, que reapareció con el pelo completamente rapado con el objetivo de hacer menos notable la alopecia que padece. En ese momento, el maestro de ceremonias la comparó con La teniente O’Neil, un comentario que pareció no gustar del todo al marido de ésta, que no dudó en levantarse de su asiento, dirigirse hacia el escenario y dar un fuerte bofetón a Chris, regresando posteriormente a su asiento para gritar al humorista: “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca”, decía, visiblemente nervioso. Una acción que ha provocado las numerosas reacciones de algunos de los rostros más conocidos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

And That’s How We Do It — Jaden (@jaden) March 28, 2022

Poco después de que la Academia pusiera punto final a sus premios más esperados, el hijo menor de Will Smith se pronunció a través de sus redes sociales sobre lo sucedido: “Y así lo hacemos nosotros”, twitteaba Jaden, dejando entrever que estaba orgulloso de que su padre hubiera salido en defensa de su madre públicamente. Y es que, el ganador de un Oscar a mejor actor protagonista también parecía estar contento con su reacción, ya que pidió perdón a todos los presentes excepto al propio Chris Rock: “Quiero disculparme con la Academia, quiero disculparme con todos mis compañeros nominados. Este es un buen momento hermoso y no estoy llorando por ganar un premio. El arte imita a la vida. Parezco el padre loco, ¡como decían de Richard Williams! Pero, el amor te hace cometer locuras”, se justificaba mientras recogía su estatuilla.

Pero los seres queridos de Smith no han sido los únicos que han alabado la actitud del intérprete en un momento tan tenso como el vivido la noche anterior. Las imágenes han dado la vuelta al mundo, llegando a España y siendo algunas celebrities como Ana Obregón las que han apoyado al actor: “Con la familia no se bromea, con la alopecia tampoco, NUNCA ni en la gala de los Oscar”, escribía la actriz a través de una storie en su Instagram. Una reacción que siguió también Maxi Iglesias: “Alucinando con la respuesta de Will Smith. Si es de verdad, ahí va un hombre que le da igual estar en unos premios o lo que sea por defender a su mujer. Sean o no las formas, hay según que bromas que no se deben hacer”, sentenciaba.

Quien no ha querido posicionarse con ninguna de las partes ha sido Patricia Conde. La presentadora considera lo sucedido un montaje para aumentar audiencias. Algo con lo que no están de acuerdo Elena Furiase, Candela Peña, Miguel Ángel Muñoz ni María José Suárez, quienes creen que el acto fue totalmente esporádico y que, aunque la broma de Chris estuviera fuera de lugar, la violencia no es justificable en ningún caso.

Por otro lado, Chris Rock ha optado por adoptar una postura conciliadora y no presentar cargo alguno contra Will Smith. Así lo ha desvelado el Departamento de Policía de Los Ángeles a través de un comunicado que se ha hecho público en Los Ángeles Times. No obstante, el cuerpo de policía ha aclarado que no existe fecha límite para presentar denuncia en el caso de que el presentador quiera pensar mejor su decisión: “Para los delitos menores, la cooperación de la víctima es muy importante. Estamos abiertos a completar un informe de la investigación”, finalizaban.