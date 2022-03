Will Smith da un paso atrás. Teniendo en cuenta que la Academia ha abierto una investigación formal tras la bofetada que el actor le propició a Chris Rock en plena gala de los Premios Oscar, el ganador de la estatuilla a mejor actor ha querido hacer uso de sus redes sociales para condenar su propia actitud en la gala más importante del ámbito del cine a nivel internacional.

A través de su Instagram personal, Smith ha hecho pública una imagen con un discurso en el que expresa lo mucho que se arrepiente por todo lo sucedido: “Mi comportamiento en los Oscar fue inaceptable e inexcusable. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué”, comenzaba explicando el gran protagonista de los Oscar. De hecho, calificó la violencia como “venenosa” y “destructiva»: “Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, decía, asegurando que la violencia no es el camino a seguir, mucho menos en una cita televisada en todos los rincones del planeta. No obstante, ha querido justificar también de algún modo su reacción haciendo hincapié en el ataque del presentador hacia su esposa: “Una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”, sentenciaba en el comunicado.

And That’s How We Do It — Jaden (@jaden) March 28, 2022

Esta disculpa llegaba casi 20 horas después del suceso que, sin duda, pasará a formar parte de la historia del cine y de los Oscar. Un transcurso de tiempo en el que las reacciones no han dejado de sucederse, hasta el punto de convertir el tema en viral. Y es que, uno de los primeros en opinar sobre lo ocurrido fue nada más y nada menos que el hijo menor de Will y Jada, Jaden Smith, que aprovechó su presencia en Twitter para lanzar un mensaje que no ha estado exento de polémica: “Y así es como lo hacemos”, escribía, dejando entrever que estaba muy orgulloso de que su padre hubiera salido en defensa de su madre delante de todos los invitados y los espectadores.

Cabe destacar que, cuando Will Smith subió al escenario a por su Oscar como mejor actor por su papel en El método Williams tras haber protagonizado el comentadísimo incidente, se disculpó con la Academia y con todos sus compañeros de profesión, excepto con Chris Rock. Un gesto con el que demostraba que, minutos más tarde de lo sucedido, seguía firme en sus convicciones y en la reacción que había tomado en aquel momento. Además, el actor no dudó en ir a la fiesta posterior a la gala, organizada por Vanity Fair, para celebrar su galardón en compañía de sus hijos y de su esposa, posando ante las cámaras con un rostro de felicidad que poco se parecía al que lucía cuando se proclamó ganador. Más tarde, el de Filadelfia era fotografiado por las cámaras mientras bailaba y lo daba todo sobre la pista, en un intento por olvidar lo sucedido y hacer borrón y cuenta nueva antes de que la Academia pudiera tomar medidas sobre su actitud.